台東成功漁港吊車翻覆！車身傾斜、吊臂垂入海 1人無生命跡象待救援
記者林盈君／台東報導
30日上午11時許，台東縣成功漁港發生吊車翻覆意外，一台正在碼頭堤岸、吊掛消坡塊的吊車，突然不明原因翻覆，吊臂垂入海中、車身翻覆，造成2名施工人員受困，其中1人失去生命跡象，另1人腿部被機台壓住，警消持續救援中，詳細情況還要進一步釐清。
初步了解，今天上午，該吊車正在碼頭堤岸作業，用吊臂吊掛消坡塊，卻突然不明原因傾鈄、翻覆。台東縣消防局獲報，隨即派員前往救援，目前得知，吊車駕駛及工人共2人受困，其中1人失去呼吸心跳；另1人是腿部被機台壓住，但意識清楚，正積極搶救中。
