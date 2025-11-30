台東成功漁港吊車翻覆「2工人受困」 1人OHCA搶救中

台東成功漁港吊車翻覆造成2名工人受困，救援過程中吊車突然起火，消防人員全力搶救。（圖／翻攝畫面）

台東縣成功鎮成功漁港30日上午11時許發生嚴重工安意外，一輛正在碼頭堤岸吊掛消波塊的吊車，疑因不明原因朝堤防方向側翻，造成車內2名工人受困，其中1人已失去生命跡象，另1人雖意識清楚，但腿部遭壓制無法動彈。

警消與海巡人員接獲通報後緊急趕抵現場，動用破壞器材展開搶救。搶救過程中，吊車一度起火燃燒，濃煙密布，消防人員迅速布設水線灌救，目前仍全力搶救中。事故具體原因仍待警方進一步調查釐清。

