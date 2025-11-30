台東成功漁港大吊車翻覆起火 2工人1死1重傷

地方中心／綜合報導

週日上午11點半左右，台東縣成功鎮新港燈塔附近漁港，有一輛大型吊車，在執行消波塊作業時，不明原因，整輛車突然失去重心側翻，導致整支吊臂，就橫躺在海水裡。車上駕駛當場沒了呼吸心跳，另一名工人，則受困車內。消防人員在破壞車體時，車輛還一度冒煙起火。

消防人員出動水車，拉起水線，噴撒灌救。只見眼前這輛吊車，不斷冒出濃濃黑煙，車上還傳出，有人受困。吊車的吊臂，整座就橫躺浸泡在海水裡。吊車車體，呈現90度傾倒，車頂就抵在堤防上，車上的擋風玻璃，也通通碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大。這起工安事故，就發生在週日上午11點半左右，在台東縣成功鎮新港燈塔堤防附近，有一輛大型吊車，在執行消波塊工程時，不慎翻覆。車上駕駛當場沒了呼吸心跳。另外一名工人的腿部，則是被車體重壓，受困在車體與堤防之間。

台東縣成功鎮新港燈塔堤防附近，發生一起工安事故。（圖／民視新聞）

台東縣成功消防大隊隊員陳柏君表示，現場狀況為吊車翻覆，總共有兩名患者，一名患者明顯死亡，一名患者左腳遭夾斷，將患者救出，我們於救護車上，給予頸圈長背板後送馬偕醫院，後續現場，有出兩條水線做警戒。警消人員出動破壞器材，搶救期間，吊車還一度起火燃燒。這名受困車內的工人，45歲的胡姓男子，被救出後，意識清楚，送往醫院後，所幸沒有大礙，詳細的事故原因，還有待釐清。

