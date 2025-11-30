台東成功漁港大型吊車吊掛消波塊翻覆 釀1死1傷

台東成功漁港今天中午一輛吊車在碼頭吊掛消波塊時，不慎傾斜翻覆，吊臂卡進海中消波塊間，車內2人受困。警消到場發現駕駛OHCA，另1人腿部遭重壓，經救護人員破壞車體後救出送醫，駕駛急救傷重不治，腿部受傷者，生命徵象穩定，送醫治療。

台東縣消防局表示，接獲報案後，立即派遣成功、東河分隊及成功大隊共7車10人前往現場搶救。由於受困傷者的腿部被重壓，救援具有難度，警消利用油壓撐開器及刀鋸等專業破壞器材，配合現場其他施工人員拆卸車體零件。年約45歲的胡姓男子受困車內，中午12時許經救護人員救出時意識清楚、生命徵象穩定，初步檢視為髖骨挫傷、左腿受傷，由救護車送醫治療。