台東成功漁港大型吊車翻覆 釀1死1傷

吊車原本正在執行吊掛消波塊的工程，不知道什麼原因突然慢慢傾斜，然後就整台車翻覆過去。

火光伴隨著濃濃黑煙不斷從翻覆的吊車竄出，警消到場布設水線搶救，要全力滅火。30日中午11時左右，台東成功漁港突然發生吊車翻覆意外，吊臂墜入海中，車體倒在堤防上，導致車上兩名作業人員受困，1人失去生命跡象，另1人意識清楚，但腿部被車體重壓，受困在車體跟堤防中間。

救護人員陳柏君表示，「一名患者明顯死亡，一名患者左腳夾到，我們使用軍刀鋸和油壓破壞器材將患者救出。」

這起意外導致1死1傷，傷者已經送往醫院治療。台東縣農業處表示，吊車在進行消波塊補拋工程，但疑似在配重環節發生問題，導致吊臂朝海邊方向翻落。

台東縣農業處農業工程科長陳文泰說：「今日在拋放的時候剛好遇到配重的問題，導致於這個吊臂會掉落到海邊，工地現場原則上會封鎖。」

台北市土木技師公會理事長賴建宏表示，「可能過去沒有發現到的，可能地質軟弱或是地質異常，或者是在整個吊放區去擺放的機位裡面，吊放機具的穩定性可能有一些潛在的影響，所以才會產生這樣的問題。」

專家建議，包含吊臂伸長尺寸、可吊掛重量等都要評估安全容許極限，即便在同一個工區，也可能因為環境變化導致產生風險。

農業處表示，該工程預計12月底完工，但因為發生工安意外，將封鎖工地，依規定通報勞檢署到工地檢查相關安全措施，等確認無虞後，再依規定決定復工時程。