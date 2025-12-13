台東成功花海前夕 首辦拔蘿蔔

2025大寮紅豆花田季於13日起一連兩天在高雄市大寮捷運站1號出口前廣場登場，永芳里及前庄里的景觀花田百花齊發。（洪靖宜攝）

2025大寮紅豆花田季於12日起一連兩天在高雄市大寮捷運站1號出口前廣場登場，結合小農市集，展售各式各樣紅豆製品，栽植於永芳及前庄里的向日葵、百日草與波斯菊正值盛開，美不勝收；另外，往年成功花海活動前夕，農地多以向日葵營造景觀，今年台東縣成功鎮農會改種白玉蘿蔔，並首度推出拔蘿蔔體驗活動，農會總幹事曾品峰表示，盼藉農業體驗促進親子互動，也為新的一年討個「好菜頭」。

大寮區種植紅豆產量佳，皮薄、顆粒大，品質深受肯定。今年大寮紅豆花田季熱鬧展開，小農市集不僅有大寮區農會、各社區發展協會推出紅豆等在地農產品，高雄市長陳其邁昨出席開幕典禮時表示，大寮紅豆不僅好吃，富含膳食纖維與葉酸，兼具營養與健康效益，更能養顏美容，他也提及，這次大寮紅豆與舊振南餅店合作，研發「紅蜜紅豆費南雪」，未來韓團訪高雄時，會大力推薦。

另外，永芳里及前庄里的景觀花田更是不容錯過，百花齊發，美不勝收，吸引不少民眾到場拍照打卡。

提到花海，往年台東成功花海活動前夕，農地多以向日葵營造景觀，今年成功鎮農會推陳出新，改種白玉蘿蔔，並首度推出拔蘿蔔體驗活動，一連兩天在美山花海園區登場，民眾腳踏泥地、彎腰使勁開拔，一根根白胖胖的蘿蔔接連從土中冒出，不一會兒功夫，人手一袋裝得滿滿。

曾品峰指，目前距離花季尚有約3至4個月空檔，過去多栽種向日葵供遊客觀賞，今年改種白玉蘿蔔活化農地，採友善耕作、與草共生方式栽培，讓民眾吃得健康又安心，他表示，拔蘿蔔活動未來將朝常態性方向規畫，並持續優化細節，讓民眾體驗更完善。