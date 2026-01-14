台東成功鎮暫停原民急難申請 鎮代：保命錢怎能省

（中央社記者盧太城台東縣14日電）過去鄉鎮公所由中央補助的「原住民急難救助金」因財劃法修法後遭刪除，台東縣成功鎮公所日前公告暫停這項補助；民代要求鎮公所以墊付款方式因應。

成功鎮公所公告暫停「原住民族急難救助」申請，成功鎮代表陳婕妤在臉書貼文「我們成功鎮公所，恐怕已成為全國第一個、也是目前唯一正式公告停辦原住民急難救助的鄉鎮公所」、「成功鎮公所連新台幣40萬元的保命錢都要省，族人情何以堪」。

成功鎮公所原民課長孔智杰告訴媒體，原住民族急難救助經費，過去是由中央原民會專款補助縣府，再由各鄉鎮受理申請。不過，因中央配合財政收支劃分法進行通盤檢討，相關補助經費遭刪除，補助責任轉由地方政府自行籌措。由於鎮公所未能自籌財源，因此暫停受理該項救助申請。

成功鎮公所表示，往年約可申請到40多萬元補助，協助因重病、死亡、災害等突發狀況陷入困境的族人家庭。雖然急難救助暫停，但若族人有需求，仍可洽詢社會課，公所將視個案提供諮詢或轉介其他社會救助資源，未來若經費或政策調整，也會再行公告恢復受理。

陳婕妤無法接受鎮公所的說法，她說，同樣面對法規變動，鄰近的長濱鄉公所早已預編相關預算保障族人。全國各個原鄉的公所能透過預編或墊付款來應變，成功鎮公所卻只會發出一紙公告說「沒錢辦理」。這不是錢的問題，這是「行政怠惰」的問題。

陳婕妤要求，成功鎮公所恢復受理「急難救助」，動用預備金，支應目前秋冬季節的急難救助。接著提出墊付案，比照其他鄉鎮，儘速補足這40萬元的經費缺口。

對此，成功鎮公所作出回應，針對原住民急難救助補助機制因政策及經費調整暫停受理之情形，秉持保障族人基本生活權益與即時救助之責任，已同步啟動緊急應變措施。

在中央補助經費尚未銜接完成前，鎮公所將視財政狀況，優先以自籌經費方式，針對具急迫性、影響基本生活安全之原住民個案，提供必要之臨時性協助，以避免族人因制度空窗而陷入更嚴峻困境。

同時，鎮公所社會課將加強個案關懷與評估，主動整合社會救助、急難紓困及民間資源，提供諮詢、轉介及即時協助，務求在現行法規及資源條件下，盡力維護原住民族人之基本權益。

鎮公所也將持續向中央反映地方實際需求，積極爭取制度與經費儘速到位，以確保原住民急難救助措施得以穩定、永續推動。（編輯：李淑華）1150114