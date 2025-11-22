台東成功鎮農會三仙台臍橙節 推廣優質臍橙結合在地觀光

▲為推廣在地農產行銷，台東縣成功鎮農會今日舉行「2025台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節」開幕頒獎典禮。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為推廣在地農產行銷，台東縣成功鎮農會今(22)日舉行「2025台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節」開幕頒獎典禮，現場有木虌果暨咖啡方法，示範多元應用成果發表會暨品嘗活動，吸引不少民眾參與。華盛頓臍橙為「橙類勞斯萊斯」，汁多富纖維質，每逢產期是致贈外賓的最佳農特產品，縣府肯定成功鎮農會積極推廣農產多元化，未來持續協助各農漁港促銷，打造台東農產品牌。

三仙台臍橙節在成功鎮農會生鮮超市前廣場舉行，有農業產業文化系列活動暨米食推廣活動、縣級臍橙(臍橙果肉色、香、味)果品評鑑、咖啡、木虌果方法示範多元應用成果發表會、產銷履歷及友善有機展售專區等，而臍橙的果品評鑑與試吃，更是重頭戲。開幕式由理事長黃泰裕主持，這場以慶祝在地特色臍橙為主題盛會，吸引眾多遊客共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

農業處表示，「臍柑」俗稱財丁，為臺東特色水果之一，每年11、12月進入產季，整顆果實沒有種籽，比一般橘子略大，平均重量約300-350公克，最特別的是有一個明顯「肚臍眼」以此聞名。成功鎮是全國重要產區之一，當地石灰質土壤及日夜溫差大，所產臍橙果肉細緻、香甜多汁，品質居全國之冠。只有成功鎮「柑仔山」生產的臍橙，多汁富纖維質，可養顏美容。在地農友表示，臍橙產量有限，以宅配銷售為主，今年產量與品質皆穩定，目前已有不少老顧客預購，農會也開放訂購服務。有興趣的民眾趕緊下單購買。

除了成功鎮農會的三仙台臍柑外，旗魚、鬼頭刀等，也是在地漁產特色，縣府將此共同行銷，吸引更多遊客到成功，歡迎大家多多購買。