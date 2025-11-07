台東成立6支「黑熊驅趕隊」 確保人熊平安共存

林保署台東分署舉辦台灣黑熊救援演練及衝突管理課程，解說防熊電圍籬設置方式。（林保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

為強化第一線人員處理台灣黑熊衝突的應變能力，林業及自然保育署台東分署昨（6）日在知本國家森林遊樂區舉辦「台灣黑熊救援演練及衝突管理課程」，邀集分署同仁、社區巡護與驅趕隊、野灣野生動物保育協會及野聲環境生態有限公司等近60人參與，透過模擬各種人熊衝突情境，強化從通報、救援、驅離等多項實務技能。

林保署台東分署舉辦台灣黑熊救援演練及衝突管理課程，黑熊救援演練。（林保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

分署秘書邱欣慰指出，黑熊救援與衝突應變是專業且複雜的任務，不僅需要獸醫及保育團隊專業，也需社區積極投入。台東分署目前除維持15處社區巡護隊外，並成立6支「黑熊驅趕隊」，可於第一時間應對熊隻侵擾事件。

林保署台東分署舉辦台灣黑熊救援演練及衝突管理課程，學員練習使用防熊噴劑。（林保署台東分署提供／蔡旻妤台東傳真）

此次課程由兩大專業團隊輪番上陣，首先由野灣野生動物保育協會醫院江宜倫主任分享台灣黑熊救援的標準流程及花東地區的寶貴救援案例；隨後再由野聲環境生態有限公司姜博仁博士分享在國內長期累積的黑熊追蹤成果，以及國內外各類防範人熊衝突的實戰案例。

台東分署提醒，居住在淺山或黑熊高風險地區的民眾，應落實食物與廚餘管理，避免吸引野生動物靠近。若發現受困或受傷野生動物，可撥打24小時通報專線0800-000-930，若有誤捕黑熊的情況發生，只要立即主動通報，即可免除相關法律責任。

