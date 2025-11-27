台東打造「慢旅」觀光 搶攻明年平日住宿補貼商機

台東縣輔導的30家慢旅行程旅宿餐飲業，賣力的展現各自的遊程內容和特色飲食文化，把自然農法經營、採集食物、高空滑索到海洋探險融入，讓遊客能多住幾天，用感官體驗台東的好山好水。

慢旅業者王先生介紹，「說猛禽巡田會有怎樣的，可以幫助到農民跟生態。」

觀光署統計，今（2025）年到9月到台東的觀光有950多萬人次，比去年同期1100多萬人次減少了10%。業者認為可能是缺乏創新的遊程內容，而且到東部一趟花費的時間和金錢又較多，如果能有新的旅遊樣貌會更吸引人；而縣府今年輔導就希望業者能設計和環境永續的感官之旅。

慢旅業者廖祐笙指出，「其實我們知道台東旅遊需要的是什麼，就是不同的一些變化性，跟優先順序性跟一些內容的東西。」

台東縣長饒慶鈴表示，「明（2026）年國旅要推出平日旅遊的補助，我們一定會好好的利用這樣子的一個新的方案來推台東慢旅。」

業者希望這些創新旅遊內容，未來能搭配旅行社包裝才會帶來更多人潮；而縣府強調，會將這些特色行程安排旅行社多來踩線，刺激台東的旅遊。