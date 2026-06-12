台東拍攝遇強風災難！黃姵嘉崩潰喊：再也不來了

黃姵嘉(中)在伯朗大道被強風吹到說出氣話。（圖／客台提供）





《啊喔！最Kiang駐村小隊2》本週迎來全新片頭拍攝任務，高難度的「一鏡到底」挑戰！由施名帥親自擔任片頭導演，靈感大爆發的他不僅規劃拍攝動線，連每個橋段都親自設計，由於所有場景都需要四位隊員同步完成演出，每拍完一個鏡頭，大家就得立刻拔腿狂奔趕往下一個定點待命，只要有人慢半拍、走錯位，甚至不小心穿幫，全員就得重頭來過。原本只有短短一分鐘的片頭，最後竟硬生生拍成一整天的體能訓練課，讓所有人累到懷疑人生。

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戶外拍攝在池上的伯朗大道，當天強勁陣風不斷，手舉牌頻頻被吹得四處亂飛，甚至直接掉進一旁稻田裡，小隊成員一邊拍片頭、一邊協助追板、用膠帶加強手板的強度。除了風勢驚人，當天氣溫也偏低，最後一個鏡頭需要坐在車頂的施名帥，硬是在冷風中吹了將近20分鐘，不但髮型徹底失守、頭髮炸成鳥巢，還吹到頭痛；黃姵嘉更被強風吹到崩潰邊緣，忍不住說出氣話：「我再也不來伯朗大道了！」

小隊成員拍1分鐘片頭，花了一整天時間。（圖／客台提供）

小隊成員拍1分鐘片頭，花了一整天時間。（圖／客台提供）

除了全力衝刺片頭拍攝，小隊成員也同步進入最終舞台劇演出的備戰期。然而台東天氣卻彷彿故意和大家作對，時晴時雨讓所有人哭笑不得。隊員們形容，當天的雨根本是在玩躲貓貓，「只要一進帳篷雨就停，一走出去雨就變大！」反覆上演好幾輪後，眾人終於徹底放棄與天氣搏鬥，決定冒雨完成彩排，在風雨之中為最終演出做最後衝刺。





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