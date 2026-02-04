台東拖板車失控撞民宅 駕駛身亡住戶無人傷

監視器畫面中，直線行駛的這輛拖板車突然車頭偏離車道，車身傾斜，高速撞進對面民宅。

這起事故發生在4日清晨6時許，地點在台東市中興路6段台9線公路上，拖板車撞擊民宅後，車頭卡在住家的一樓，停在住家門口的一輛休旅車，被撞後推移了4公尺左右，幸好當時被撞的民宅家人都不在一樓，沒有被波及受傷，但都被衝撞發出的巨大聲響嚇了一跳。

屋主張先生表示，「我想說是地震啊、地震！想說奇怪地震怎麼分，後面沒有什麼動靜，前面那麼大聲。」

鄰居陳先生說：「碰一聲我以為是什麼東西爆炸。」

台東市警消接獲報案前往現場處理，初步調查是一輛從高雄開來，載滿用太空包包裝的土方，由南往北行駛，不明原因偏離車道翻覆，大量的土方散落路面，駕駛當場死亡。

台東分局交通小隊長莊敏宗認為，「行進間車輛因不明原因翻覆滑行，衝撞至對向民宅。駕駛人未繫安全帶，撞擊後拋出車外當場死亡。」

由於肇事的拖板車車頭卡在民宅一樓，無法請吊車吊起，警方只好請來怪手拖離，並聯繫車行來處理，詳細車禍發生原因警方還要深入調查。