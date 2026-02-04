台東拖板車失控撞民宅 36歲駕駛重傷身亡

（中央社記者張祈台東縣4日電）台東市中興路六段今天上午近7時發生拖板車衝撞民宅事故，36歲蘇姓駕駛不明原因偏離車道，拖板車翻覆撞進民宅，蘇男彈飛車外；警消到場，確認已明顯死亡，事故原因待釐清。

張姓屋主表示，當時人在後方廚房，聽到碰撞聲以為是地震，但發現大門打不開，從後門走出去看，才發現家門被撞，還有一台變形的車頭卡在車庫，停放在車庫的休旅車也被撞到變形。

根據監視器畫面，蘇男駕駛拖板車載運填充土的太空包，沿台東市中興路六段由南往北行駛，不明原因失控偏離車道，側滑衝撞進民宅內。

蘇男疑似被拋出車外，一度卡在土堆內，台東縣消防局豐田分隊分隊長曾祥瑞表示，將蘇男搬抬至路邊，確認已明顯死亡。事故原因仍待警方釐清。（編輯：張雅淨）1150204