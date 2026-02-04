台東拖板車失控衝撞民宅 駕駛遭拋飛摔路面身亡

拖板車猛烈撞擊民宅，造成車身凹陷，駕駛當場死亡。 圖：翻攝自臉書記者爆料網

[Newtalk新聞] 台東市今(4)日清晨發生一起死亡交通事故。一輛拖板車因不明原因突然失控，直接衝撞路旁民宅並翻覆，駕駛則當場被拋飛至路面身亡。

台東市中興路六段今日清晨6時許，一輛由南向北行駛的拖板車，行經該路段時突因不明原因失控打滑，車身傾斜偏移後，竟直接衝撞路旁民宅並翻覆，36歲蘇姓駕駛當場被拋飛至路面，經救護人員到場評估後，確認已無生命跡象。

監視器畫面拍下驚險瞬間，可見拖板車在行駛途中，失去平衡後一路滑行，底盤與柏油路面產生劇烈摩擦，隨即橫越車道猛烈撞上路旁民宅，地面留下數公尺長的輪胎磨損痕跡，畫面相當驚險。由於撞擊力道猛烈，造成民宅受到毀損，車身明顯凹陷變形，所幸屋內住戶均未受傷。

台東市消防局獲報趕抵現場時，發現駕駛已倒臥在車頭前方，經檢傷評估後，確認頭部受創，已明顯死亡。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。





















