台東招募熱氣球飛行員 赴國外培訓、年薪最高逾80萬元
台東縣政府啟動新年度熱氣球飛行員培訓計畫，將公開甄選2名學員，由縣府代支付逾百萬元學費送往海外受訓，結訓返國並取得國內飛行員執照後，將配合專案逐年調薪，年薪最高逾80萬元。相關資訊可至台東縣政府人事徵才網查詢。
交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東推動熱氣球嘉年華多年，已成功培育12名合格飛行員活躍於活動現場。隨著活動規模成長，飛行需求增加，今年再次公開徵選具潛力的新血。受訓者將接受完整理論課程與實際飛行訓練，未來也有機會代表台東飛向世界。
首批學員、現任飛行員林沅霆分享，熱氣球屬航空器，訓練過程嚴謹，從學員到單飛需通過多道考驗，但能親手操控熱氣球升空並看到民眾的笑容，是最有成就感的時刻。
此次徵選資格包括年滿20歲、具中華民國國籍並設籍台灣，大學以上學歷或具同等學力，並須通過英語能力標準（TOEFL iBT 72、IELTS 5.5、多益750或全民英檢中高級以上）。曾於英語系國家留學者更具優勢。另須通過民航局指定航醫中心甲類體檢，以確保飛安。因體檢排程已滿，證明可待錄取後再由縣府安排受檢，費用自付。
