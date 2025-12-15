台東推「無圍牆巨蛋音樂會」 獲政府服務獎 連續7年得獎

財經中心／陳致帆、林大帷 台北報導

台東縣府攜手民間團體，結合音樂、在地文化和觀光，打造「無圍牆巨蛋音樂會」，成為地方特色，今年更傳出好消息，拿下第八屆政府服務獎，縣長饒慶鈴代表領獎。

主持人：「我們有請饒慶鈴縣長代表領獎。」

台上領獎，抱回金光閃閃的獎杯，台東縣府攜手民間團體，憑藉"無圍牆巨蛋音樂會"拿下第八屆政府服務獎。

台東縣長饒慶鈴：「我覺得這對台東縣政府來說，特別是我們入圍，每一次入圍並得獎的局處，都是一個很重要的肯定，那這幾年我們除了用池上秋收，用月光海用最美星空，讓大家更體會到自然的重要。」

台東池上鄉文化藝術協會理事長梁正賢：「其實我們池上文化藝術協會，成立到現在辦理這些活動，已經17年了，今年真的很感謝縣政府幫我們提報，變成我們是一個合作夥伴，只要我們往前衝，縣政府都是我們最大的後盾。」

台東縣府攜手池上文化藝術協會打造"無圍牆"戶外音樂活動。（圖／民視新聞）

周湯豪、李心潔、還有蕭煌奇等大咖接力開唱，讓台下歌迷聽得如癡如醉。台東縣府攜手池上文化藝術協會，透過音樂結合在地文化和觀光，打造"無圍牆"戶外音樂活動，讓慢經濟在台東走出特色。

台東縣交觀處長卜敏正：「它能夠讓我們在地的產業，能夠深耕能夠栽培在地的人才，讓每一個人才他能夠，不只是台東縣府給予他澆水讓他發芽，他也可以自己的茁壯成長。」

台東連續7年得獎，無圍牆音樂會，也逐漸成為台東的獨特品牌。（圖／民視新聞）

台東連續7年得獎，無圍牆音樂會，也逐漸成為台東的獨特品牌，串聯一年四季活動，不只熱鬧，也帶動旅宿、餐飲的觀光發展。

