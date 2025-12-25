台東搖不停整晚連6震 氣象署：7天內恐有規模6.0餘震

台東24日下午發生規模6.1地震後，整晚餘震不斷。圖／翻攝自中央氣象署網站

台東縣卑南鄉24日下午5時47分發生規模6.1地震，最大震度達到5弱，全台多縣市有感。對此，氣象署提醒，未來1週內不排除出現規模6.0餘震。

24日下午，台東縣卑南鄉規模6.1地震，深度僅11.9公里，屬於極淺層地震，各地震度台東縣5弱；花蓮縣、屏東縣4級；高雄市、南投縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市、彰化縣3級；台中市、苗栗縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、桃園市、新北市、台北市2級；澎湖縣1級。

6.1地震國家警報響

並對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、臺中市、台南市等地，發布國家級警報。

6.1地震後餘震不斷

在發生6.1地震後，台東縣整晚發生多達5次有感地震，其中在25日清晨2次規模超過4.0以上，其他3次皆超過3.0。

小區域有感地震報告

2025/12/24 18:39:27台東縣卑南鄉發生3.7地震，最大震度為台東縣3級。

小區域有感地震報告

2025/12/24 18:48:41台東縣卑南鄉發生3.7地震，最大震度為台東縣2級。

小區域有感地震報告

2025/12/24 19:07:04台東縣卑南鄉發生3.1地震，最大震度為台東縣2級。

第154號顯著有感地震報告

2025/12/25 03:41:12台東縣延平鄉發生4.6地震，最大震度為台東縣4級。

第155號顯著有感地震報告

2025/12/25 04:40:30台東縣卑南鄉發生4.2地震，最大震度為台東縣4級。

專家提醒恐有6.0餘震

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，初步判斷本次地震屬獨立事件，因歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊在台灣東部碰撞擠壓所導致，震央接近海岸山脈，該區域地震多屬淺層或極淺層，由於台灣70%地震都發生在該區域，未來3天至1週內，不排除出現規模5.5至6.0餘震，仍須提高警覺。

台東規模6.1地震，有飲料業者店內監視器拍下劇烈搖晃瞬間。圖／翻攝自_jx.717_ Threads

台東規模6.1地震，有飲料業者店內監視器拍下劇烈搖晃瞬間。圖／翻攝自_jx.717_ Threads

突如其來的劇烈搖晃，台東地區不少店家也陸續傳出災情，有飲料店監視器拍下地震發生當下，店員立刻衝出店外，多個茶桶也因劇烈搖晃，直接從架上落下，工作區域瞬間一片狼藉，店家也只能自嘲「直接提早打烊」，後續整理了一個小時才完成善後。



