台東文化志工40載接力不間斷 以愛灌溉地方文化、照亮台東

▲台東縣政府今日舉辦「文化志工40週年感恩表揚暨成果展」，縣長饒慶鈴除親自頒發感謝狀給服務30年的志工鄭梅玉、匡淑貞。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】「謝謝大家的付出，有您們真好。」為感謝文化志工們長年無私奉獻、以愛灌溉地方文化，台東縣政府今(5)日舉辦「文化志工40週年感恩表揚暨成果展」，縣長饒慶鈴除親自頒發感謝狀給服務30年的志工鄭梅玉、匡淑貞，她指出，也向所有志工表達誠摯敬意，感謝每一位志工用時間與熱情照亮城市的角落，讓台東充滿幸福與愛的力量。

台東縣文化處志工團自民國74年成立迄今，已有140位志工夥伴，長期投入文化推廣與藝文服務，不僅協助文化場館值班，也支援各類藝文活動；典禮中特別表揚服務年資10至30年的30位志工，其中2位服務滿30年的志工，包括國中老師、致力推廣藺草編織工藝的鄭梅玉，以及在醫院、國小等多處擔任志工的匡淑貞。

廣告 廣告

饒慶鈴表示，文化志工長年投入文化推廣與藝文活動支援，陪伴台東文化志願服務從萌芽到茁壯，40年來志工團像小小的螺絲，默默轉動卻穩固支撐著整座文化殿堂，未來縣府將持續推動志願服務工作，鼓勵更多縣民加入志工行列，讓愛與關懷持續在台東傳遞與延伸。

饒慶鈴也特別感謝連任的梅淑惠團長、蘇俊忠副團長及歷任團隊的帶領，無論在藝文中心、美術館或各項藝文活動，都能看到文化志工忙碌而溫暖的身影；明年圖書總館將落成啟用，書籍搬動、重新上架歸位與台東博覽會的辦理，相信志工夥伴會更加忙碌。她笑說，文化志工臥虎藏龍，有理髮師、攝影好手，還有80多歲會解魔術方塊的「大哥」；也有新住民、原住民與多對夫妻檔共同投入，具體實踐「文化共融」。

本次活動集結文化志工展覽(工藝、攝影等)及志工發想市集，邀請文化志工與家屬、及各領域志工夥伴齊聚一堂，現場展出國畫、書法、攝影、金工等文化志工的藝術創作，並設置由志工自主策劃的「志工發想創意攤位」，呈現滿滿創意與熱情。攤位內容包含手作體驗、魔術方塊動動腦、義剪服務與各類宣導活動，以表彰志工長期貢獻、凝聚團隊向心力，並展現文化志工的精神與成果。