台東新廚餘處理廠停用 改送焚化爐焚燒引空污疑慮

蓋好7年的台東縣廚餘處理廠由於驗收發現規格不符停用，跟廠商求償還在打官司，而舊的廚餘處理廠因為老舊也拆了。有縣議員和市民代表發現，廚餘現在都送到台東縣垃圾焚化廠燒掉，擔心會產生空污，而且還發現疑似有人把廚餘倒進大排水溝流進大海。

台東縣議員張國洲指出，「餐廳啦一些廠商的話他們垃圾載去焚化爐，是不是會多加一點收費？對他們有一點影響，在處理上有一點影響，他們直接亂倒。」

台東市民代表王泰捷表示，「一個焚化爐的啟爐結果變成整個的環境政策、垃圾資源回收的政策整個大大的改變。」

台東縣6年前就禁止廚餘養豬，每天產生的15公噸左右的廚餘處理不是送外縣市就是在老舊處理廠處理當肥料，現在受到先前的非洲豬瘟疫情影響，不但不能送外縣市處理，連在台東縣焚化又引發爭議。對此環保局表示，會加強監控空污排放。

台東縣環保局廢棄物管理科代理科長馮志銘回應，「我們也配合了中央的政策，在焚化廚餘這個期間對我們戴奧辛排放進行檢測。」

上個月台東縣新廚餘處理廠的營運服務計畫重新招標但流標，環保局強調會再招標，預計明（2026）年6月重啟營運目標不會改變。