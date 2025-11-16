台東新打卡點! "漂流木堆成藝術品" 遊客盼保留
地方中心／陳孟暄 吳志恆 李育翰 台東報導
台東國際地標草皮，受到鳳凰颱風影響，大浪捲來許多漂流木，大大小小，每個造型都不同，加上海岸風貌，瞬間變成打卡勝地，而按照慣例，這些漂流木，應該由縣府清理，但部分遊客希望可以保留，恢復原始風貌，對此，台東縣府則強調，會再仔細評估。
滿地的漂流木，一根接一根散落在草地上，吸引許多遊客前來拍照打卡，但也不禁讓人好奇，這些漂流木從哪裡來?
受到鳳凰颱風外圍環流影響，台東國際地標草地上，海浪捲來大批漂流木，大大小小，奇形怪狀通通都有，搭上一旁藍色海景與海邊石塊，反而成了遊客打卡熱點。
台東新打卡點！ 「漂流木堆成藝術品」縣府將清除遊客不捨。(圖／民視新聞)
遊客：「擺著(反而更有它的那種味道對不對)對」。
遊客：「放著就好，看起來比較有那個原始感(反而有另外一種美)對，原始的風貌就是，大概就是這樣來的」。
遊客：「我是覺得這樣恢復原貌也好，因為我之前有看過，對，他的原貌狀況」。
台東新打卡點！ 「漂流木堆成藝術品」縣府將清除遊客不捨。(圖／民視新聞)
這些漂流木，在有些遊客眼中像天然藝術品，但也有人覺得雜亂。按照規定，原本漂流木會被當成海漂垃圾，讓民眾撿拾，或是由台東縣政府派人清理，但遊客的心聲，台東縣府似乎有聽見。
台東交觀處處長 卜敏政：「縣政府上週已經完成了會勘，我們並已經聯絡廠商，近期將開始清理，對於民眾反映部分覺得特殊造型的漂流木，我們可以來進行討論，如果的確具有特殊造型，具有特殊美感的，這部分我們可以另案處理」。
究竟該清除、還是保留部分特殊的漂流木，台東縣府強調會再仔細評估。
