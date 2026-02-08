台東新池上大橋北上線通車 工區速限30公里

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣池上大橋新建的北上線橋日前通車，目前南下橋正拆除重建，因施工影響導致車道縮減，台東縣警察局關山分局交通組組長張珈源表示，已依工程規劃調整速限，一般路段速限為每小時60公里，施工改道及橋梁銜接路段速限降為每小時30公里，並設置相關警示標誌及減速設施。籲請用路人務必依現場標誌、標線及交通人員指揮行駛，提前減速、保持安全距離，切勿搶快或任意變換車道，以免發生交通事故。

池上大橋橫跨卑南溪，串聯池上鄉與關山鎮，是台9線花東縱谷重要交通動脈，肩負通勤、農產運輸及觀光往來重任。由於舊橋於1986年至1994年間陸續完工，使用年限已久，長期受河川沖刷影響，出現基礎裸露，耐震與抗洪能力已不符現行規範，為確保用路人安全，公路單位斥資17.52億元辦理池上大橋改建工程。北上線新橋已於1月25日完工並開放通行，隨即封閉南下線舊橋進行拆除及重建作業。

張珈源表示，施工期間，所有車流統一切換至新完工的北上線橋面，維持雙向各1車道通行，整體工程預計於116年第一季全面完工。新建橋梁除橋面拓寬、跨距增加，有效提升抗洪能力外，採雙向分離設計，強化行車安全；同時行經橋上視野開闊，可遠眺新武呂溪橋、俯瞰伯朗大道及金城武樹，兼顧交通機能與景觀價值，打造花東縱谷具安全性與觀光特色的景觀大道。

