《台東新生活–家與家之間》展現創新成果 東縣新住民照顧服務考核獲優等

內政部辦理的「113年度新住民照顧服務績效考核」結果出爐，台東縣政府長期投入新住民照顧與服務體系建構，整合跨局處資源、深化在地支持措施，各項考核指標均獲高度肯定，榮獲「優等」評比，二十六日在內政部接受內政部移民署林宏恩署長頒獎表揚（見圖）。

內政部本次考核涵蓋生活適應輔導、醫療生育保健、保障就業權益、提升教育文化、協助子女教養、人身安全保護、健全法令制度、強化新住民照顧輔導網絡、落實觀念宣導、預算及創新作為等10大項指標，全面檢視各地方政府新住民服務推動成果。

民政處長林宏義表示，台東縣政府長期透過新住民家庭服務中心及多處社區服務據點，提供福利諮詢、資源轉介、多元學習與文化交流等整合性支持，深獲評審肯定；其中在「創新作為」面向，縣府特別策劃出版新書《台東新生活–家與家之間》，透過記錄來自不同國家的新住民真實生活故事，讓社會大眾看見新住民在台東落地生根的歷程與貢獻，展現縣府以文化理解促進融合、打造友善共融環境的具體成果。

饒慶鈴縣長表示，新住民在適應新環境、建立家庭與融入社會的過程中，往往面臨語言、文化及生活多重挑戰，推動相關照顧服務需長期投入與跨機關合作。台東縣政府將持續秉持以人為本、尊重多元的施政理念，結合中央資源與民間力量，深化新住民家庭服務中心及社區據點功能，強化生活支持、培力發展與文化交流，讓每一位選擇在台東生活的新住民都能安心落腳、穩定發展，共同打造友善包容、幸福宜居的台東。