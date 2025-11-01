台東新芽助學之愛 關懷深入每戶家庭

慈濟新芽獎學金頒獎典禮，在全台各地舉行。與您分享台東的喜悅，分為兩場，共300多人獲獎。當中有高中生，從小學一年級就開始領，一份獎學金，陪伴的是一個家庭，更是一分長年的關愛與鼓勵。

「2025年，慈濟台東新芽獎學金，頒獎典禮，頒獎。」

馬蘭榮家禮堂，變身成為學習的殿堂，326位學生獲得新芽獎學金。

「恭喜得獎者。」

慈濟新芽獎學金得主 陳同學：「我相信未來我也可以成為，手心向下的人，幫助和我一樣的學生。」

靜思精舍 德昕法師：「上人告訴我們，自愛是報恩，付出是感恩，希望我們都學習知恩、感恩、報恩，知福、惜福，再造福，知緣、惜緣，再造好緣。」

台東縣長 饒慶鈴：「我們需要愛來陪伴，這個社會一定需要大家善良，大家有愛，讓我們的人生更美好。」

愛有多深，從小學到大專五種獎項：學習領域獎，進步獎，孝悌獎，全勤獎，特殊表現獎。一份獎學金，陪伴的是一個家。

「恭喜得獎者。」

慈濟新芽獎學金得主 吳同學：「國小，小一就開始領了，我想要領到大學畢業。」

慈濟新芽獎學金得主 陳同學：「存在自己簿子(存款簿)裡，(以後要買文具就有) 嗯。」

在關愛與鼓勵中成長。主動前進一步，夢想就會靠近。小學弟，小學妹登台表演，也彷彿給了一個大大的加油。此刻，不論台上，台下，都是典禮上的亮點。

