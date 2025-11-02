台東新蘭外海民眾自製無動力風帆船翻覆 海巡馳援3人獲救

台東新蘭外海今天發生船隻翻覆意外，活動「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」自製無動力風帆船，於中午11時許在台東新蘭外海0.2浬處翻覆，船上3人落海後攀附船邊待援。海巡署第一三岸巡隊及附近漁船前往救援，3人成功獲救，均無外傷且生命徵象正常，無須送醫並自行離開。

活動「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」自製無動力風帆船，2日在台東縣東河鄉新蘭外海0.2浬處翻覆，船上3人落海後攀附船邊待援，海巡署第一三岸巡隊及附近漁船馳援，3人獲救無外傷。（圖／海巡署東部分署第一三岸巡隊提供）

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，今天中午11時40分，第十巡防區指揮部接獲「黑潮航跡：跨文化與永續的航海故事」活動承辦人撥打118報案，指稱自製無動力風帆船（1船3人）在東河鄉新蘭外海0.2浬處翻覆，3人落海並攀附船邊待救援。

廣告 廣告

海巡署獲報後立即派遣伽藍安檢所、第二機動巡邏站人員2車4人攜帶救援裝備前往救援，另由伽藍安檢所聯繫友好漁船「成龍1號」，自伽藍漁港出港，搭載海巡人員趕赴現場。

另外，第十五海巡隊出動CP-1060艇及CP-10086艇共2艇12人趕赴現場，CP-1060艇於12時45分成功將3名待援民眾拉起，帶回伽藍漁港。

經確認3名民眾均無外傷，生命徵象正常，並表示無須送醫後自行離開。

東部分署第一三岸巡隊呼籲民眾，應多加利用「GoOcean海洋遊憩風險平台」掌握即時海象、風速及海流等數據，留意相關災害警戒資訊，提高風險意識，確保自身安全。

若於岸際及港區活動，應注意自身安全；民眾如發現溺水者，可立即撥打118服務專線。安檢所均有出借救生衣安全服務，鼓勵親海、近海民眾多利用，以保障自身生命財產安全。