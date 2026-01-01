台東新設「交通及養護工程處」 擬強化當地交通建設

新的一年，台東縣的交通建設，引進的智慧型停車系統，廠商已經開始裝設自動化繳費機和停車空間規畫；而過去馬路人行步道空間不足，縣府也正在施工改善。遊客說，已經感受到在市區行走動線比過去順暢。

遊客連先生表示，「最近設立的很多人行道，譬如說微光集，或是在鐵花村這邊。」

由於台東縣的建設大多仰賴向中央爭取補助，在交通方面也需要和交通部爭取預算，過去是由縣府的交通及觀光發展處和交通部接洽，不過在元旦，縣府宣布成立獨立的「交通及養護工程處」，更專注的處理台東縣的交通問題。

台東縣長饒慶鈴指出，「成立之後能夠讓台東的交通事務更穩定，而且可以有一個單一的窗口面對交通部。」

交通及養護工程處長劉俊毅表示，「大家會比較關注，可能是道路的使用的狀況是不是符合大家的需求，還有行人在行走的空間，像人行道、斑馬線等等這些交通設施。」

不過到台東旅遊，部份遊客還是覺得跨鄉鎮的公車要等很久，交通養護工程處表示，新的一年，會再跟交通部公路監理單位爭取調整班次或是改善行車路線，讓遊客到台東自由行有更便利的交通。

