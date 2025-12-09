台東明年啟動臨床護理津貼每月3千 長者福利加碼更貼心

獎勵第一線臨床護理人員，縣府明年啟動每月三千元津貼，歡迎全國護理師東漂。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣長饒慶鈴縣長九日宣布，自明年元月啟動醫院第一線臨床護理人員留任獎勵，共有一千一百人每月可增加三千元津貼，除感謝第一線臨床護理人員辛苦，同時歡迎全國護理人員「東漂」，期為台東再增加一百位急重症與病房護理人力。

縣府繼明年將推出兩項長者福利加碼措施，包括重陽節敬老禮金由五百元提高到二千元，並為年滿七十歲且設籍台東滿一年的長者代繳健保費自付額，再宣布第一線臨床護理人員獎勵措施。

饒慶鈴指出，縣府用行動支持第一線護理人員，在十一月已為十一位衛生所五位醫師、六位護理師或衛生所主任升等，每月薪資同步提高約四千元。這次啟動「臨床護理人員留任計畫」，則是針對全縣七家醫院一一００位第一線臨床護理人員，提出每月三千元的實質津貼獎勵，可與中央「三班護病比制度」、「夜班獎勵政策」互相銜接。

廣告 廣告

台東縣府明年推出長者福利措施，重陽節敬老禮金加碼，代繳七十歲長者健保費自付額。（記者鄭錦晴攝）

衛生局長孫國平說，目前各醫院第一線臨床護理人員約一千一百位，縣府預計投入四三二０萬元，目標提升一百名護理人力到各醫院臨床急重症單位提供服務，強化東部醫療照護量能。

此外，縣府也推動台東馬偕醫護宿舍興建案，馬偕已完成國有土地申租簽約，期透過軟硬體升級，確保偏鄉民眾健康能快速到位，也歡迎全國護理師東漂來台東，享有縣府的後勤支持。