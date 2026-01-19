台東春節訂房兩樣情！本島初二起搶破7成、綠島僅1成

農曆春節將至，台東縣旅宿訂房率呈現兩樣情，本島平均約6至7成，主要集中於初二至初四，與往年同期持平；綠島則受天候影響，目前僅約1成。（蕭嘉蕙攝）

農曆春節將至，台東縣旅宿訂房率兩樣情，本島平均約6至7成，主要集中於初二至初四，與往年同期大致持平；離島則受東北季風影響，海象不佳，歷來春節遊客相對稀少，目前綠島訂房率僅約1成。

台東縣跨年晚會重量級卡司曾引爆人潮，帶動旅宿訂房率飆破9成，不過即將到來的農曆春節，整體訂房狀況趨於平穩。旅人驛站旅宿連鎖董事執行長高泉傑指出，今年春節訂房集中在初二至初四住，平均約6至7成，其餘天數則在5成以下。

高泉傑坦言，雖然訂房水準與往年同期相當，但仍持續受到出國旅遊熱潮影響，加上散客族多傾向臨時訂房，可能在入住前、1、2天才訂房，「不敢對後續訂房有太多期待。」

相較之下，離島觀光淡旺季受天氣因素影響明顯，秋冬至初春期間東北季風盛行，風浪大，船班及航班易停駛，訂房狀況相對低迷。凱旋飯店集團董事長李數奼表示，旗下位於綠島的飯店目前訂房率尚不達1成；台東市區平均則約6至7成，期待隨著春節期間各項景點活動陸續推出，後續訂房率能拉升至8成。

