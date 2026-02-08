台東春節食品稽查抽驗73項 均符規定或複查已改善

〔記者黃明堂／台東報導〕確保縣民在年節期間能安心享用美食，台東縣衛生局執行春節複合式稽查專案，針對轄內大型餐廳、連鎖超市、知名伴手禮店及農特產品展售中心進行全面的食品安全抽驗與衛生查核，共抽驗73項，抽驗均符合規定，部分商家食安準則有缺失，但經複查均合格。

台東縣衛生局表示，針對年節需求量大的肉類與水產，稽查人員抽驗了多項產品，包括豬肉片、牛腹肉、鹿野土雞、五花肉、以及冷凍蝦仁與虱目魚肚等。在動物用藥殘留檢驗中，針對乙型受體素(21項)、孔雀綠及其代謝物(4項)與多重殘留(48項)進行化驗，檢驗結果均與規定相符。加工食品部分，針對民眾喜愛的香腸、臘肉、豆干、蜜餞、以及各類休閒零食進行防腐劑(如己二烯酸、苯甲酸)與漂白劑(二氧化硫)之檢驗。抽驗品項涵蓋魚糖、地瓜酥、金針花乾及各類魚脯產品，檢驗結果顯示均符合安全標準。

除產品抽樣外台東縣衛生局亦實地督導業者是否符合食品良好衛生規範準則，稽查過程中發現部分餐飲業者與食品加工廠，在初期查核時有部分規範未達標準，但經限期改善後，所有業者包含相關餐廳、食品工廠及小吃業者，均完成複查並全數合格。

本次專案也同步進行大規模的標示查核與定型化契約核對，在標示部分，針對散裝及包裝食品的品名、原產地及營養標示進行核對，結果均為合格。此外，針對部分提供通訊交易的業者，稽查人員曾發現其契約資訊有部分不符，但在輔導後，業者皆已依規定期限完成調整，確保消費者權益獲得保障。

