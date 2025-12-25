台東昨規模6.1地震 農田旁長50公尺磚牆倒塌 納骨塔骨灰甕掉落

台東卑南昨天（24日）晚間發生芮氏規模6.1地震、最大震度5弱，部分建築物受損，幸未造成人員傷亡。台東市區有農民今天巡視農田，發現農田旁邊長50公尺水泥磚牆倒塌；卑南鄉公所納骨塔朝安堂也受地震影響，5樓有8個骨灰甕掉落破碎，所幸骨灰未混在一起，今天通知家屬協助處理。

台東24日傍晚發生規模6.1地震，部分建築物受損，台東市區一處農田旁長約50米水泥磚牆倒塌。（中央社）

據中央氣象署資訊，昨天下午5時47分發生芮氏規模6.1地震，地震深度11.9公里，震央位於台東縣政府北方10.1公里，即台東縣卑南鄉，最大震度台東縣5弱。

台東縣消防局表示，昨天發生地震至今，並未接獲通報有人員傷亡。

台東市有農民今天上午巡視田間，發現農田旁長50公尺的水泥磚牆倒塌，他檢視監視器畫面，地震當下，圍牆左右晃了幾次後倒下，還好稻子已經收割了。

台東24日傍晚發生規模6.1地震，部分建築物受損，卑南鄉納骨塔8個骨灰甕掉落，所幸骨灰未混一起。（民眾提供／中央社）

位於卑南鄉初鹿村的卑南鄉公所納骨塔朝安堂，受到強震影響，5樓有8個骨灰甕掉落破碎，卑南鄉公所今天通知家屬協助處理。卑南鄉公所殯葬所長吳澲宏表示，8個骨灰甕是個別掉落，骨灰沒有混在一起，之前就有加固綁繩，災情沒以前地震時嚴重。