台東曳引車翻覆衝進民宅 駕駛「因這1事」遭拋飛當場死亡

即時中心／温芸萱報導

今（4）日清晨6時左右，台東縣台東市中興路六段發生一起重大交通事故。一輛自用曳引車行經該路段時，疑似因不明原因失控翻覆，滑行後衝撞至對向民宅，駕駛未繫安全帶，撞擊間被拋出車外，當場喪命。

警方表示，接獲通報後立即派遣員警趕抵現場處理，並通知消防人員到場救護。經初步了解，35歲蘇姓男子駕駛自用曳引車，沿中興路六段外側快車道由南向北往市區方向行駛，途中車輛突然翻覆，強烈撞擊造成蘇男因未繫安全帶，被拋出車外，當場失去生命跡象，經確認已明顯死亡，未送醫。



事故也波及路旁民宅，所幸屋內並無人員傷亡，詳細肇事原因與是否涉及疲勞駕駛、車輛狀況等因素，仍待台東交通小隊進一步調查釐清。



警方再次呼籲，駕駛車輛時務必全程繫妥安全帶，長時間行車應留意自身精神狀況，避免疲勞駕駛，若感到精神不濟應立即停車休息，以確保自身及他人行車安全。

