台東最狂耶誕樹！粉色、愛馬仕橘搶C位 刷亮街頭

台東縣議會廣場愛馬仕橘耶誕樹。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東街頭耶誕氛圍逐漸濃厚，台東縣政府與縣議會有默契，近日同步在自家廣場布置耶誕相關裝飾，分別以鮮豔的粉色、橘色為主軸打造可愛耶誕樹。雖未正式點燈，已在地方社群引發話題，吸引不少民眾打卡朝聖。

縣府前廣場以「溫暖」為設計主題，以粉色系打造的巨大耶誕樹，希望帶給民眾支持與療癒感受，有人說很夢幻、很有少女感，也有人發揮創意說像派大星、福壽螺卵，行政處則笑稱「被關注就是成功的一半」。

台東縣政府廣場粉紅耶誕樹。（蔡旻妤攝）

同樣吸睛的還有台東縣議會前的橘色錐狀耶誕樹，議會以「愛馬仕橘」象徵明年農曆馬年，點亮議會外的節慶氣氛。有網友戲稱像是巨大交通錐，旁邊還有真正的小交通錐，形成家族，仍吸引不少民眾停下腳步拍照分享。議會承辦人員笑稱，大家的想像力豐富，甚至期待後續能與交通隊合作交通安全宣導，「既然吸睛，就讓它發揮更正面的力量」。

更多中時新聞網報導

手腳冰冷2成因 中醫教調養

剝牡蠣殼自動化 老人家喊麥相害

台積老將投靠洩密 陳立武駁謠言