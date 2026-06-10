台東會考狀元邱梓庭 父親曝：最好的疼愛是手放開

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〔記者劉人瑋／台東報導〕國中會考台東最高分5A10+來自新生國中的邱梓庭，他的母親是學校老師紀善宸，父親是地方名人、威豪事業集團副總邱東翔。邱東翔對於大家好奇為何他的小孩如此優秀，他表示「不打擾，就是我最好的幫忙」、「手放開」。

紀善宸是學校理化老師，「家裡有位老師」常常督促邱梓庭功課和作息，紀善宸雖說「現在的小孩都有手機玩過久的問題」，但相較一般學生，邱梓庭狀況已經十分輕微，加上作息安排得當，有家長指導學習模式，成績更是亮眼。其他家長也表示，紀善宸真的十分用心栽培、教育小孩。

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邱東翔擔任健身事業副總，自己還有公司、多角化經營，也常參與社團活動，天天不是談公事就是在酒局上大殺四方，身為父親很難參與孩子的成長與學習，小孩成為會考狀元，著實讓一票人大吃一驚，朋友還說「一定是遺傳自母親」。

邱東翔說，既然太太專業就是教學生，自己不要幫倒忙就好，原本還擔心自己給小孩有負面影響，但後來自己一身酒氣回家後，孩子還會關心「你回來啦？」簡單的問候讓自己輕鬆不少。

言談中，邱東翔反而像是「做錯事的小孩」，但他說，至少孩子知道自己無論如何都很關心他，就算一身酒氣還是記得帶宵夜餵食，自己的部分就是培養好親子關係，「不要打擾他、給他最好的疼愛就是要手放開」。也因此，邱在自己臉書提及兒子的表現，開頭直言「一切榮耀歸於兒子的母親」。

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