台東林保署政策放寬 11/20起開放撿保安林漂流木

農業部林業及自然保育署臺東分署宣布，自114年11月20日起，將開放轄管的海岸地區保安林漂流木自由撿拾。這項措施旨在鼓勵民眾合法搬運漂流木，並提升海岸環境的清理效率，促進資源的循環再利用。根據新規定，民眾可於指定區域撿拾經當地機關認定不具標售價值且無國有、公有或私有標記的漂流木。

農業部林業及自然保育署臺東分署宣布，自114年11月20日起，將開放轄管的海岸地區保安林漂流木自由撿拾。（圖／翻攝自農業部林業及自然保育署臺東分署）

此次政策調整遵循「原則准許、例外禁止」的精神，放寬了撿拾的規格和搬運方式，民眾可以使用手鋸或鏈鋸等工具裁切漂流木以便搬運。然而，若遇到豪雨特報或安全疑慮，當局將視情況暫停撿拾作業以保障民眾安全。

臺東分署提醒，若民眾撿拾漂流木僅作為薪材或收藏用途，無需辦理登記；但如欲加工轉售或撿拾量大需使用車輛搬運，則需攜帶身分證至臨時林產物檢查站辦理登記。為方便民眾，臺東分署已在知本、成功及大武工作站設置臨時檢查站，提供登記服務。

此次政策的推行不僅有助於清理海岸環境，同時也促進了自然資源的永續利用，期待民眾在安全和合法的前提下踴躍參與。

