台東查獲5件非法棄置廢棄物 黃權煒強調刑責最高5年罰金1千5百萬

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

近年常見非法傾倒棄置、掩埋廢棄物污染環境事件，引起社會大眾的關注，台東縣政府今（17）日表示，縣府相當重視，並指出在環保局持續與警政署保七總隊第9大隊台東分隊、縣警察局及台東地方檢察署的合作查緝下，今年迄今已查獲5件，全數皆依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送法辦。台東環保局長黃權煒呼籲各事業、營建業等依法清理廢棄物，並強調不可貪圖不法利益，刑責是1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。

「對非法棄置掩埋廢棄物的污染行為零容忍，查緝不法的行動不會停歇。」台東縣長饒慶鈴表示，查緝非法傾到棄置、掩埋廢棄物案件，防範環境、水源及土地的污染，維護縣民健康，確保土地資源永續利用與發展，向來是縣府重要的縣政之一。她也支持與肯定環保局與警察及檢察機關的跨域合作，查察涉案行為人及事證，讓不法之徒接受司法的審判，呼籲不肖業者不要心存僥倖、貪圖不法利益，以身試法。

「污染行為不容姑息，皆依廢棄物清理法第46條移送法辦，絕不手軟。」黃權煒指出，廢棄物清理法明定事業、營建產生的廢棄物清理規定，但仍有不肖業者為牟取利益，將廢棄物隨意棄置在偏僻土地、山坡等處，或是圈地、租買土地掩埋，去年8月2日還查獲某水產養殖業假藉申請引進食品廠的植物性廢渣再利用，作為培養光合菌淨化養殖池之名，卻不法傾倒在水產養殖區的臨海土地的案例。

台東環保局呼籲，各事業應依法清除處理或再利用廢棄物，並奉勸不肖業者，環檢警聯手打擊環保犯罪的行動不會中止，且環保局已運用無人機、攝影設備等科技工具來強化查緝效能，一旦查獲不法棄置及掩埋廢棄物事證，即依廢棄物清理法第46條刑罰規定移送法辦。

照片來源：台東縣府

