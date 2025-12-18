台東棒腿一支「100元」遭轟太貴！ 業者：用玉米雞製作

甘蔗雞、玉米雞，不只口感有差，價格也差很多。（圖／東森新聞）





有台東人發文分享，自己買了雞肉棒腿，一支竟然要100元！讓他直呼不可思議。但業者強調，使用「玉米雞」再做成甘蔗雞，所以這個價格很合理。但有其他攤商分享，玉米雞價格貴，由於從小吃「玉米」長大，肉質Q彈，跟其他雞肉比起來，原味就很好吃，所以通常不會再做成燻雞，會耗費太多成本。

上午時間，雞肉攤客人滿滿，在料理台前左看右看，要把鮮嫩雞肉帶回家做頓好料。

但近日有台東人分享，買雞肉買到荷包好痛，棒腿一隻就要100元，讓他大開眼界，難道是自己太窮了嗎？還有其他人留言，台東的物價真的比較貴，但當事業者跳出來喊冤，強調自己的棒腿是新鮮玉米雞，再做成甘蔗雞，成本當然比較高。

所謂的甘蔗雞、玉米雞，差別到底在哪裡，雞肉攤老闆就跟我們說，光是口感還有價錢，就差很大。

雞肉攤老闆林先生：「通常來講玉米雞就是要吃原味啦！因為價格比較高，所以不太可能再做成燻雞，（玉米雞公雞）那肉質部分比較扎實，比較Q然後雞肉香氣也比較重。」

簡單來講，玉米雞可以說是雞肉屆界的TOP級別，由於從小吃玉米長大，帶有金黃色澤。甘蔗雞則是油亮油亮，蔗糖煙燻後，呈現焦糖色。

從價格上來看，玉米雞半隻落在350元到450元，相較起來比較貴，甘蔗雞大約280元，肉雞比較少人買，大多由餐飲業者買回去烹調，半隻大約250元。不過除了雞肉價格受討論，台東人說菜價才是大魔王。

台東民眾：「貴喔！都西部來，台東沒有幾個在種菜的。」

菜籃族很有感，在台東菜竟然比肉還要貴。

有當地業者就分析，台東果菜市場的一半蔬果，都來自西部，經過長途跋涉，蔬菜一定會有耗損，成本加起來，光是拍賣價就貴三成。消費者們買菜時，也得荷包捏緊精打細算。

