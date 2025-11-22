台東森林公園辦親子健行 2200人同享戶外樂趣
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為了讓家庭更緊密連結，享受戶外運動樂趣，臺東縣政府於今(22)日在臺東森林公園，舉辦「陽光•綠地•台東藍」親子健行嘉年華，吸引50隊家庭、共2200位家長與孩子報名參加，透過健行、暖身操和親子闖關等活動，共度溫馨時光。台東縣政府表示，活動增進家長與孩子情感，讓健康、陪伴、笑聲成為最美好日常。
教育處指出，活動核心是「健康運動×親子陪伴」，由專業老師帶領大家進行暖身操，隨著音樂舞動，全場洋溢輕鬆愉快氛圍。全程約1.5公里的親子健行，森林公園內翠綠樹林、輕柔微風和溫暖陽光交織，讓家長與孩子感到放鬆與療癒。
活動尾聲，大家挑戰富有趣味的親子闖關遊戲，展現親子間良好默契，笑聲和鼓勵聲此起彼落。並以溫馨的收操舞蹈作為結束，大家在愉快的舞動中，將滿滿的能量和溫暖回憶帶回家。
臺東縣政府表示，藉由親子健行活動，鼓勵更多家庭走出戶外，遠離繁忙生活與3C產品，與孩子一同感受自然寧靜與美好。在大自然的懷抱中，親子放鬆心情，享受當下的珍貴陪伴。未來繼續推動家庭共融活動，養成運動習慣，建立良好親子關係，讓臺東成為充滿活力、幸福感和溫暖的宜居城市。
