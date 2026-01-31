台東機車碰撞大貨車！65歲騎士瞬間噴飛、墜大排水溝OHCA送醫不治

記者林盈君／台東報導

31日上午11時許，台東市重慶路發生交通事故，65歲的張姓男子騎乘機車路過時，與一台貨車發生正面碰撞，張姓騎士當場噴飛，掉落在旁邊的大排水溝裡，警消獲報後趕抵，立即將張男救起抬上擔架，張男失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，詳細車禍原因及經過，還需警方進一步釐清。

張男騎機車與貨車發生碰撞，噴飛墜落旁邊的大排水溝，當場失去生命跡象，送醫搶救不治。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天上午，張男騎乘機車行經重慶路，與一台貨車發生碰撞，張男因撞擊力噴飛，墜落到旁邊的大排水溝，當場失去呼吸心跳，現場滿地零件碎片，張男的機車車頭也被撞歪，車燈也破損。警消獲報到場，隨即合力將張男抬上擔架，緊急送醫搶救，仍因傷重宣告不治。

對此警方指出，相關肇事原因及經過，以及駕駛是否有酒駕、毒駕情事，仍有待調閱周邊監視器來釐清。

三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

