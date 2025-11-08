台東機關性騷擾通報22件 軍方為大宗 空軍志航基地10件最多
台東縣機關性騷擾案件通報統計顯示，2025年1月至10月共接獲22件通報，其中空軍志航基地以10件居冠，其次為陸軍台東地區指揮部6件、海巡署東部分署5件及警政保七總隊1件。
自2024年3月「性平三法」新制上路後，性騷擾通報流程更加明確。台東縣政府社會處指出，新法上路後只要舉報即啟動調查，案件數增加並非壞事，反而代表制度落實、性平意識提升。目前通報案件仍以「言語騷擾」為大宗，女性通報者居多。
為強化防治能量，台東縣政府社會處近日舉辦2場「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內各級機關、部隊、學校及警察局等單位承辦人參與，透過專業交流與經驗分享，建立更完善的性平防治網絡。
社會處呼籲，性騷擾不分性別與職級，唯有相互尊重與自覺，才能打造安全、平等的工作環境。志航基地表示，發言權已由空軍司令部統一掌握，不便對外說明。
