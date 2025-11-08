台東機關性騷擾通報22件 軍方為大宗 空軍志航基地10件最多

（中央社台北2025年11月7日電）荷蘭經濟部長卡雷曼斯表示，荷蘭對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎。鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。安世半導體（Nexperia）鬧分裂僵局露曙光，荷蘭政府當地時間6日發表聲明，卡雷曼斯（VincentKarremans）作以上表示。卡雷曼斯表示，已收到中國和美國關於近期達成經貿協議的通知，並對中方宣布將恢復安世半導體中國工廠的供貨表示歡迎，此舉將恢復這些關鍵傳統晶片在全球範圍內的供應。這與中國商務部向歐盟執委會提供的資訊一致。卡雷曼斯說，鑑於與中國當局的會談富有建設性，荷蘭相信，未來幾天內，來自中國的晶片將能夠送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。荷蘭將密切關注並支持這些進展，並在必要時採取適當措施。他說，荷蘭將繼續與中國當局保持密切聯繫，並將就此事與歐盟執委會和國際夥伴密切協調。荷蘭與中國就安世半導體的所有權和控制權發生爭端，導致晶片供應短缺，造成全球汽車供應鏈大亂。路透社報導，卡雷曼斯於9月30日接管安世半導體，理由是擔心其業務會轉移到中國，而安世的母公司

