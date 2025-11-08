台東機關性騷案 今年空軍志航基地已通報10件居冠 (圖)

美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以

中央廣播電台 ・ 11 小時前