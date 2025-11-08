台東機關性騷案 今年空軍志航基地已通報10件居冠 (圖)

其他人也在看
泰合生技提交科技事業許可函申請
【記者柯安聰台北報導】泰合生技(6467)宣布7日已向經濟部產發署提交科技事業許可函申請，展現公司邁向上市及增進企業透明度與國際能見度的決心。預期未來能透過公開發行股票募集更多國內外資金、吸引專業人才...自立晚報 ・ 1 天前
饒慶鈴分享「台東無圍牆巨蛋音樂會」成果 讓山海成為舞台、城市成為樂章
台東縣長饒慶鈴日前應邀出席《遠見高峰會》，以「台東無圍牆巨蛋音樂會」為題，向全國來分享台東如何以山海為舞台、以自然為巨蛋，打造屬於城市的音樂盛會。她表示，台東雖沒有巨蛋，卻用天空、稻浪與星光，完成一場又一場屬於土地的演唱會。縣府表示，根據媒體資料，全台目前共有8縣市興建10座大大小小的巨蛋場館，另有7座正在規劃或施工中。台東雖無大型室內場館，卻以自然環境為最獨特的「巨蛋」，展現永續、文化與生活交織的城市風景。縣府指出，從池上秋收稻穗藝術節開始，台東的「無圍牆巨蛋」故事由土地寫起，藉由農民配合演出延後收割、鄉內各學校支援接待、社區全力協作，讓藝術與生活共生，成就屬於地方的節慶。這股力量也延伸至熱氣球嘉年華光雕音樂會、最美星空音樂會、東浪嘉年華與跨年晚會等活動，從星空導覽到光雕煙火，從杉原灣到海濱公園，台東讓自然本身成為最動人的舞台。其中，最美星空音樂會自2019年起巡迴全縣，已培訓230位星空導覽員，舉辦超過450場導覽與60場音樂會，創造2.5億元產值，並於2021年取得英國BSI永續活動認證。跨年音樂會則最具代表性，海濱公園面積達17公頃，是台北大巨蛋的2.5倍，2020年張惠妹（a台灣好新聞 ・ 1 天前
台東 有錢跨年請阿妹 沒錢蓋候車亭 龍過脈公車站寒酸 議員開罵
台東縣卑南鄉龍過脈公車站長期缺乏候車亭，僅有板凳或木頭供民眾暫坐，縣議員古志成6日於議會質詢時追問建亭進度，更批縣府「跨年花大錢請阿妹，小小的候車亭弄不出來」，要求加速辦理。縣府交觀處回應，已提報計畫向中央申請經費；在地明峰村長則坦言，長者多改預約幸福巴士接駁，搭公車的人很少了。中時新聞網 ・ 1 天前
雲林毒販集團見警騎車逃 「偵防車封路」堵騎樓逮人
海巡署會同雲林警方，聯手查獲販毒集團，當時主嫌企圖騎車逃逸，警方立刻用偵防車封住騎樓，當嫌犯機車一頭撞上，馬上被警力包圍壓制，過程相當驚險。另外，台中警方深夜在街頭盤查一名可疑男子，男子突然拔腿就跑躲...華視 ・ 10 小時前
台東「鳳梨候車亭」擋視線險害撞？ 縣府：將移動
搭公車是許多人生活中的日常，而在台東縣，有許多創意候車亭掀起討論，因為融入在地特色，做成鳳梨、臍橙...等不同造型，也吸引人到場拍照打卡。但在成功鎮，有居民向縣府投訴，穿越馬路時，視線會被鳳梨候車亭遮...華視 ・ 1 天前
台東溫體豬肉傍晚重返市場 毛豬平均重達120公斤
豬隻禁宰令開放後，台東養豬戶今（7）日一早紛紛將豬隻運往肉品市場，由於多養了十多天，原本約百公斤重的毛豬，如今平均已達120公斤。養豬戶表示，價格仍將交由市場機制決定。中時新聞網 ・ 1 天前
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。自由時報 ・ 11 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 5 小時前
《怪奇物語5》前5分鐘內容揭曉 同步破除不和傳聞
Netflix開播10年的影集《怪奇物語》（Stranger Things），終於要以《怪奇物語5》替全劇劃上句點，所有人的命運也即將揭曉，現在官方也公佈了《怪奇物語5》前5分鐘內容，真的讓人好揪心！鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
蕭美琴籲歐洲議員挺台灣 強化台歐供應鏈與AI合作
美聯社報導，台灣副總統蕭美琴7日罕見地在布魯塞爾向一群國際議員發表演說，她呼籲歐盟加強與台灣的安全與貿易關係，並在面對中國與日俱增的威脅下支持台灣的民主。 蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」(台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴)為題發表演說。 蕭副總統表示，台海和平對全球穩定與經濟持續至關重要，國際社會對任何單方面以武力改變現狀的反對，再如何強調都不為過。 她並在全場的起立鼓掌中補充說，在一個日益分裂、動盪和威權主義抬頭的時代，這場會議證明了至關重要的事─民主國家即便相隔遙遠也不孤單。「我們在價值觀上不孤單，在面對挑戰時也不孤單」。 蕭副總統也呼籲包括德國與西班牙等各國議員，加強與台灣可信賴的供應鏈和人工智慧(AI)技術合作。 就像美國在內的大多數國家一樣，歐盟成員國與台灣沒有正式的外交關係，並奉行「一個中國」政策。但歐盟與台灣共享民主價值與密切的貿易關係，歐盟反對中國以武力解決與台灣的爭端。 蕭副總統並提到台灣遭受中國的網路攻擊、以中央廣播電台 ・ 11 小時前
傾聽孩子說話 台南慈中老師黃淑如慈母心
台南慈濟中學國中部老師黃淑如，獲頒傑出校園獎導師獎，也是全台唯二獲獎的國中導師，她總是以身作則，跟著學生做，讓孩子知道始終有老師陪伴。她也會每天自製小字條，貼在聯絡簿上，把小本子成了師生聊天的天地...大愛電視 ・ 16 小時前
新北市長之爭媒體人憂1狀況發生：蘇巧慧勝選機率恐大增
2026年新北市長選戰，隨著各黨侯選人出爐逐漸加溫。民進黨提名立委蘇巧慧參選；民眾黨主席黃國昌仍按照原本計畫，將於明年2月1日成立競選辦公室；國民黨則除了台北市副市長李四川之外，現任新北市副市長劉和然也有意願。媒體人謝寒冰認為，如果藍白沒有喬好，變成三腳督，反而對藍白本身不利，蘇巧慧勝選機率就會大增。中時新聞網 ・ 11 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會追思對象包括了1950年被破獲中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發爭議。綠委吳思瑤痛批鄭麗文「加入共產黨中廣新聞網 ・ 11 小時前
颱風鳳凰逐漸接近 吳德榮：台灣大量降雨機率高
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天說，颱風鳳凰預估10日起逐漸接近台灣，雖然在接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高，路徑還要再觀察。中央社 ・ 14 小時前
勇鷹高教機降落台東志航基地停機煞車失效 人員平安飛機輕損
空軍司令部今天（7日）表示，台東志航基地一架勇鷹高級教練機下午在例行訓練後，停機階段發生煞車失效，致飛機滑出停機區進入草地，經實施緊急關車，人員平安，飛機輕損；空軍已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「應紀念為中華民國犧牲的前輩」 鄭麗文：蔣萬安說的沒錯！
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議，台北市長蔣萬安直言「應紀念為捍衛中華民國犧牲奉獻的前輩」。對此，鄭麗文下午受訪附和表示「蔣萬安說的沒錯」。中天新聞網 ・ 6 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 3 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前