台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。
「性平三法」新制於去年3月8日上路以來，台東縣轄內機關性騷擾通報案件從未間斷。台東縣社會處近日舉辦2場「性騷擾調查專業人員研習」。
根據統計，截至10月台東共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，占整體近半數，為通報量最高單位。其餘案件分別為陸軍台東地區指揮部6件、海巡署東部分署5件、警政保七總隊1件。軍方單位仍是主要通報來源，顯示職場性平議題在封閉體系內正逐步浮現。
志航基地回應表示，不便說明，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。
社會處指出，新法上路後通報流程更明確，任何案件一經舉報即啟動調查。通報件數上升並非負面現象，反而顯示制度落實、性平意識提升。不過，目前仍以「言語騷擾」占多數。呼籲，性騷擾不分性別與職級，唯有相互尊重與自覺，方能打造安全、平等的工作環境。
社會處表示，為落實並強化性騷擾防治工作，近日辦理2場次「性騷擾調查專業人員研習」，邀集縣內各級政府機關、部隊、學校、機構與警察局承辦人員參與，透過跨單位專業交流與經驗分享，期能建構更細緻、完善的性騷擾防治網絡。（編輯：黃世雅）1141108
