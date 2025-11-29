台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞 20歲男騎士喪命
社會中心／陳韋劭報導
台東市志航路二段與富源路交叉路口今天（29日）發生一起死亡事故，柳姓男子（70多歲）駕駛小貨車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，吳姓男騎士經送醫急救仍傷重不治。
警方指出，29日上午7時30分接獲報案，志航路二段發生一起車禍事故，經查，柳男駕駛自用小貨車沿志航路二段南往北左轉富源路往凌霄寶殿方向，與對向往市區方向直行的許姓機車騎士發生事故，救護人員將許男送醫時，傷者已無呼吸心跳，經急救不治，詳細肇事原因仍待釐清。
警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況及直行車優先觀念，切勿為求便利而忽略對向車輛行駛速度，另應有安全駕駛觀念，以避免發生交通事故。
更多三立新聞網報導
受刑人保外就醫未歸 24小內性侵強盜2女！逼拍不雅片辯：是性交易方案
「準備一卡車爛雞蛋和豬屎」迎接鄭麗文 嘉義男涉恐嚇被逮
驚悚瞬撞影片曝！19歲男騎車闖紅燈 女上班族被撞飛倒臥血泊喪命
話時代人物／「吊車大王」超扯爆紅 胡漢龑曝發跡史及感情觀
其他人也在看
Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？
Ford Territory 1.5T 渦輪版曝光：保發中心揭 99.9 萬關鍵價格，油電 vs 渦輪怎麼選？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORT
【Andy老爹試駕】汽油/油電 神車怎麼選? 國產最熱賣 小改款Corolla Cross / Coroll Altis GR SPORTSiCAR愛車酷 ・ 1 天前
進口豪華轎車貼牌上路 警鷹眼攔停開出4張罰單扣車
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 台南市白河警分局員警，日前在白河與東山交界的著名景點，崁頂福安宮聯外道路，執行深夜交通稽查及防竊勤務。白河警分局表示，約凌晨1時左右，員警眼尖發現1輛進口旗艦型黑色改裝轎車，雖然車牌登記資料與實車廠牌款式車色均符合，但特徵明顯不符，立即攔停稽查。警方進一步比對查核資料，發現這輛進口轎車的原始牌照，仍在監理單位執行吊扣...匯流新聞網 ・ 1 天前
搶手的來了，限量 50 台！「日本 · 台灣」市場專屬。限定 + 限量版正式亮相！CITROËN BERLINGO「清新綠」限定車款，本週末全台展示中心限量登場 賞車享甜點、試乘再送專屬好禮
搶手的來了，限量 50 台！「日本 · 台灣」市場專屬。限定 + 限量版正式亮相！CITROËN BERLINGO「清新綠」限定車款，本週末全台展示中心限量登場 賞車享甜點、試乘再送專屬好禮SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
【怎能不愛車】1.5億怪物交付！布加迪Bolide「最終車主」背景超狂
布加迪（Bugatti）旗下最狂的賽道機器Bolide宣告停產，象徵W16時代正式進入倒數。第40輛、也是系列最終一輛Bolide，已經在法國莫爾塞姆工廠交付給真正的車主，而這位買家直接到原廠領車，更加凸顯這款車的稀有與地位。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
Peugeot 208大改款預覽？Polygon概念車展示集團次世代技術
法系車迷準備好了嗎？Peugeot日前釋出全新「Polygon」概念車的首張預告圖，這款車不僅預告了下一代208的設計方向，更代表品牌將全面進入新世代電動化與駕駛科技時代。地球黃金線 ・ 1 天前
騎車上班過彎卻直衝路樹！ 撞擊巨響 騎士傷重亡
台中市 / 綜合報導 台中霧峰發生死亡車禍，一名46歲的周姓男聯結車駕駛，清晨5點多騎機車上班，過彎時他沒有順著路騎，而是直直往人行道上的路樹猛撞，撞出劇烈火花，人車更因此分離慘摔，附近民眾聽到撞擊聲，趕快拿著三角錐出來指揮交通，同時報警求救，男子傷勢嚴重，被緊急送醫，搶救後傷重不治。機車過彎卻沒有順勢往右轉，直直撞上人行道上的路樹，機車猛撞噴出火花，人車分離，騎士滾到馬路上。車禍發生在清晨5點多，天色微亮，當時機車騎士撞上路樹後，傷勢嚴重倒在馬路上，附近居民聽到碰撞聲趕快出來看，擔心二次碰撞，他搬出三角錐，幫忙指揮交通。附近居民說：「聽到聲音不正常我就出來看，拿三角錐擋著，跟指揮交通，等到救護車來，我就交給他們。」車禍地點在台中霧峰區的環河路一段，警方到現場發現，撞車的是一名46歲的周姓男騎士，當下已經沒有生命跡象，緊急將他送醫搶救，卻還是傷重不治。員警說：「不好意思。」騎士撞車時，手機噴飛出來掉地上，不知情的朋友打電話給他，員警接起電話，告訴對方這個壞消息。台中霧峰分局交通分隊小隊長蕭鑫奇說：「事故地點不明原因，碰撞人行道路緣，後撞擊路樹。」警方調查，周姓男騎士是聯結車駕駛，當時他騎車去上班，卻不明原因撞上路樹，會報請檢察官抽血檢驗，釐清是否有酒駕。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
【政府官員終於醒了!?】國道下五股要注意這件事！冬＆夏季胎壓到底該怎麼打？網友敲碗的神盾支援Carplay終於來了｜開車大小事EP1
全新企劃－開車大小事來了～ 在這個系列中，我們會一起討論所有開車族最有感的日常議題： 1. 不合理的道路標線與施工現況：那些你天天看到卻滿肚子問號的路線規劃，我們一起來分析～ 2. 開車必懂的法規問題：搞不清楚的交通法、容易踩雷的細節，用最白話的方式帶你弄懂～ 3. 車輛 OTA 新增功能解析：你的車又悄悄多了哪些新配備？我們帶你一起更新知識！ 4. 愛車的小眉角與用車技巧：保養、駕駛、清潔、疑難雜症，一次分享給你～ 歡迎網友在影片下方留言你的問題或想吐槽的路況！ 我們會挑選熱門留言在下一集深入探討，一起讓開車變得更輕鬆、更安全！ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 本集內容： 1. 國道北向五股交流道大改革 2. 神盾APP首度支援Apple Carplay 3. 冬 & 夏季胎壓該怎麼打 4. BMW全新迎賓光效 & 進階智慧停車環景套件 (備註：此兩項功能目前暫無法訂閱，因目前原廠針對線上訂閱系統進行暫停維護作業，預計明年3月才會再次開放提供給消費者使用) [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 20 小時前
T1靈魂電氣覺醒！Volkswagen ID. Buzz GTX：最強性能電動Bulli，經典與科技的最佳示範。
Volkswagen ID. Buzz GTX憑藉著GTX品牌下的強悍性能，成功將這輛經典復古風格的純電MPV，塑造成為目前市場上最強勁的電動Bulli。它融合了大眾對於經典Volkswagen Bus的情感與現代電動車尖端科技，讓人既感懷舊又感驚豔。+試駕車型Volkswagen ID. Buzz GTX櫻桃紅/極光銀雙色版售價285.6萬元(雙色塗裝選配價為15.8萬，單色版售價269.8萬元)性能爆棚，媲美掀背性能車這輛ID. Buzz GTX搭載雙電動馬達及四輪驅動系統，讓動力從Pro S款的286匹提升至340匹馬力，峰值扭力達到57.0kgm，0-100公里加速僅需6.4秒。這不只是速度，這是貨真價實的猛獸，也成為福斯商旅Bulli家族車系有史以來性能表現最強悍的車款。完成加速的時間不輸當前經典的Golf GTI！正合適這種多用途MPV在城市與高速公路之間切換自如。ID. Buzz GTX配置91kWh高效鋰電池模組，並可支援達200kW的快充功率，最高功率DC直流進行快速充電約30分鐘內，電量即可自10%充電至80%，據WLTP規範的測試數據，其最高續航里程達 379 公CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
轎車突從路邊鬼切 後方休旅車追撞側翻2人傷
南部中心／鄭榮文 嘉義報導嘉義太保，27日晚間發生一起驚悚車禍，一部轎車突然從路邊切出來，害後方休旅車閃避不及，高速擦撞後，翻車滑行，場面嚇壞民眾，也造成車上駕駛和乘客擦傷送醫。休旅車一路滑行，地面擦出火光。（圖／翻攝畫面）大馬路旁，藍色轎車緩緩靠路邊停，但才短短10多秒，他又再度往左邊車道切，沒想到，後方高速開來一部白色休旅車，完全來不及反應，高速擦撞，整台車90度側翻，一路滑行20多公尺，冒出火花，最後整台車翻覆，卡在安全島。警消獲報到場，休旅車上一男一女，肢體受傷，趕緊將人救出送醫。誇張車禍發生在27號晚間9點多，嘉義縣太保市，縣道168線，疑似因為藍色轎車突然從路旁鬼切，後方休旅車閃避不及，造成翻車，回到事發現場，藍色轎車被大力往前撞也還卡在路旁，出動吊車來支援。休旅車翻在路面，還好車上兩人順利脫困。（圖／翻攝畫面）附近民眾：「可能是去撞到一台藍色的車，撞到出去看的時候已經翻車了，很大聲。」嘉義縣水上分局第五組組長陳有達：「在路邊暫停的車輛起步的時候，未注意後方來車，與後方來車發生擦撞。」幸好受傷民眾，送醫治療，沒有大礙。詳細車禍原因和肇事責任，還有待進一步釐清。原文出處：轎車突從路邊鬼切！ 後方休旅車追撞側翻2人傷 更多民視新聞報導色公公「2度侵犯媳婦」亂倫害懷孕！「竟控她討客兄」獸行曝光最新／高雄鐵皮工廠火警！濃煙竄燒畫面曝 傷亡最新情況出爐桃園大園幼兒園爆火警！地下室抽水馬達燃燒 逾50師生緊急逃生民視影音 ・ 19 小時前
三菱汽車不只台灣有全新布局！美國重整旗鼓推新轎車、皮卡與Pajero回歸
Mitsubishi近年在全球市場動作頻頻，不僅台灣將在未來2年導入多款全新車型，北美市場也即將迎來品牌重整後的最大產品更新潮。隨著全球經濟不確定性增加、產品線老化，加上Mirage停產、銷量下滑，三菱正透過全面電動化、PHEV強化與多車型導入策略，重新鞏固自身在主要市場的地位，更讓沉寂多年的經典越野王者Pajero有望再次復活。地球黃金線 ・ 1 天前
台中轎車疑酒駕衝撞路旁汽機車 翻覆路中四輪朝天
台中市 / 綜合報導 台中凌晨一輛白色轎車高速衝撞路旁的轎車，隨後又撞擊一旁的摩托車。肇事白色轎車輪軸斷裂，後擋風玻璃噴飛，車內安全氣囊都爆開，直接翻覆在路中間四輪朝天，並且在路面擦出十多公尺的痕跡，可見當時撞擊力道強大。遭撞的轎車則是半邊車身嚴重凹陷，根據 被撞轎車 表示，肇事駕駛為一名年輕女性，車輛翻覆之後女性駕駛自行爬出車外，還在一旁路邊嘔吐，疑似酒駕，隨後肇事車主被救護車送走。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
只賣一種車型有搞頭嗎？Suzuki Vitara 中期改款續戰！
Suzuki Vitara 在國內一直是品牌傳達 ALLGRIP 四輪驅動技術與市場銷售的重要功臣，如今本車再次進行中期改款工程，並且完全捨棄前輪驅動配置，採用與 Swift 相同的單一車型供應策略，在目前這變化快速的市場態勢下到底能否奏效？車輛本身又能否維繫該有的戰力、甚至更好？2GameSome ・ 18 小時前
啟動輔助駕駛「雙手離開方向盤」後果很嚴重？交通部今曬罰則
即時中心／高睿鴻報導現代社會越來越依賴科技，就連汽車駕駛都能使用「輔助駕駛系統（ADAS）」，該系統也已成為許多新車的標準配備。然而，交通部今（27）憂心忡忡地表示，雖然輔駕系統提供的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能，確實可減少駕駛負擔；但部分駕駛人對輔駕功能的認知，仍然明顯不足、或是過度依賴，而有容易分心鬆懈之傾向，恐易造成交通事故。民視 ・ 1 天前
愛玩車／山葉七代勁戰少怠速熄火 推出補償方案
愛玩車／山葉七代勁戰少怠速熄火 推出補償方案EBC東森新聞 ・ 1 天前
電動車快充站點超越特斯拉 EVOASIS 快充槍年底前突破 1000 支
擁有全台超過 14 萬位註冊會員的 EVOASIS 源點科技，今日公布 2025 年營運成績單，除了 DC 快充站點及槍數為全台規模最大，其中快充站點數量更已超越 Tesla，預計 2026 年前讓全台 DC 快充總規模突破 1,000 槍。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
Bavarian Econs將BMW 2002改成電動車，這算是進化還是惡搞經典
先前有不少經典車透過電動化重生，近期Bavarian Econs就將BMW 2002裝上電池和電動馬達，在少了引擎聲浪和換檔感受，對於車迷來說這樣BMW 2002的轉變算是進化嗎？在此之前有過Porsche 964、MX-5、T1、Beetle等移除引擎改搭載電動系統重生範例，如今Bavarian Econs將車壇另一經典BMW 2002改成電動車。 Bavarian Econs將2002引擎卸除改配置i3電池模組和Tesla Model S電動馬達，提供2002te(33kWh/180hp/200公里里程)和2002 Turbo(45kWh/250hp/200公里里程)兩種版本。改為電動車後2002，0～100km/h有著6.2秒表現，車重也控制在1,088公斤，因此仍顧及操控樂趣。除了動力系統轉變，座艙部分除安裝桶型座椅，地毯與空調也都有進行更新，音響方面也加入藍芽系統和8支揚聲器與重低音。 車迷之所以喜愛BMW 2002，除經典地位，就是搭載的四缸引擎和手排所帶來的駕駛氛圍和機械感回饋，如今這一切在轉為電動化後全數消失，這樣對於車迷來說是進化還是惡搞，還算經典嗎？BavarianCarture 車勢文化 ・ 1 天前
【嘉偉哥最想測的胎壓顯示器！】奢華風槍 vs 平價風槍 風力大PK！這款充氣床墊竟然比較好躺？｜嘉偉哥蝦皮汽車用品實測EP8
現今網路購物非常之發達，只要在家透過網路動動手指就可以買到各式各樣的汽車用品，甚至在購物網站有琳瑯滿目的幾百幾千則好評的熱銷汽車用具，此次GO車誌與嘉偉哥在『蝦皮購物』上隨機選擇了幾樣超高好評的汽車用品，就讓我們一起來看看實測的結果吧！ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Go車誌 Video ・ 21 小時前
『短影片』Mazda CX-90縱置直六引擎強在哪？
『短影片』這邊看→： https://youtube.com/shorts/2GOyN10_npYMazda CX-90 33T AWD 七人座/六人座SUV，四驅可越野，單一3.3升直噴渦輪直六引擎，採用雙B等級的縱置後驅技術平台，最入門的 Elite Plus 版本售價僅179.9萬元起，全配備七人座頂規也不過203.9萬，這樣的價格實在是太划算了！本篇就來介紹這具引擎有多厲害。CARLINK鏈車網 ・ 1 天前
日台市場限定 50 輛配額！Citroën Berlingo 推「清新綠」限定車色！
Citroën 總代理 寶嘉聯合向法國原廠爭取，將詢問度極高的經典人氣車色「清新綠」限量導入台灣。此車色法國原廠特別以「日本與台灣限定形式」推出，並未於其他全球市場販售，不僅具備高度稀有性，更象徵法國原廠針對台灣和日本市場的共同需求所做出的專屬回應。在日本市場，Citroën Berlingo「清新綠」為需加價約 15 萬日圓的限量選配車色；台灣市場同以限量形式導入 50 台，提供長軸 7 人座與短軸 5 人座兩款車型，消費者可透過加價新台幣 2 萬元選配此款獨家車色，並依自身空間需求選擇最合適的車型配置。2GameSome ・ 1 天前