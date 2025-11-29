台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞 20歲男騎士喪命

社會中心／陳韋劭報導

台東市志航路二段與富源路交叉路口今天（29日）發生一起死亡事故，柳姓男子（70多歲）駕駛小貨車左轉時，與對向直行機車發生碰撞，吳姓男騎士經送醫急救仍傷重不治。

警方指出，29日上午7時30分接獲報案，志航路二段發生一起車禍事故，經查，柳男駕駛自用小貨車沿志航路二段南往北左轉富源路往凌霄寶殿方向，與對向往市區方向直行的許姓機車騎士發生事故，救護人員將許男送醫時，傷者已無呼吸心跳，經急救不治，詳細肇事原因仍待釐清。

警方呼籲，民眾駕駛車輛應注意車前狀況及直行車優先觀念，切勿為求便利而忽略對向車輛行駛速度，另應有安全駕駛觀念，以避免發生交通事故。

