台東永續觀光成果展！30家業者推低碳慢旅

台東永續觀光產業輔導計畫成果展27日在台東縣政府舉行，展現30家在地業者投入永續轉型、推動低碳觀光的具體成果，內容涵蓋友善漁法、小農食材、低碳旅宿、永續伴手禮及深度文化與生態體驗等多元面向。同時，花東縱谷國家風景區管理處也同步推出「旅宿1＋1幸福專案」，吸引遊客走進花東，實踐慢旅精神。

參與業者之一的餐飲品牌「柴米」分享，因台東過去較少使用循環餐盒，這次配合計畫特別全面採購環保餐盒，並結合在地食材製作餐點，希望無論是遊客、公部門或團體訂餐單位，都能「用環保的餐盒去裝在地的食材」，一起更善待這塊土地。柴米指出，店內菜單依季節更換，這一季以台東野菜為發想，選用過貓、鳥莧菜、龍葵等在地野菜，開發成野菜披薩、野菜飯糰等料理，讓永續理念真正走進餐桌。

本次示範點涵蓋「食、宿、遊、購」4大面向，共30家業者參與，包括20家旅宿、4家遊程、4家餐飲、1家文創及1家伴手禮業者；縣府透過7天工作坊與專家輔導，協助業者進行碳足跡盤查、永續認證、環境設備升級與綠色行銷。今年也完成上架11條台東慢旅主題遊程，並有7家業者提出GTS綠色旅行標章、GDG綠色餐飲指南等國際認證申請。

台東縣長饒慶鈴表示，永續觀光不是短期計畫，而是一條必須與業者、社區與旅客共同前行的道路，縣府將持續鼓勵業者發展慢旅遊程、增加綠色採購、建置節能低碳設備，讓環保理念融入觀光日常，也讓台東觀光產業發展更穩健長遠。

