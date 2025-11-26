台東池上圳每逢大雨即中斷農用供水 綠委爭取千萬經費改善

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤就會遭受沖刷而崩塌，造成農民灌溉用水中斷，為此水利署農水署台東管理處挹注1000萬元發包工程，將以「消波塊堆疊」方式強化土堤基礎，盼改善池上圳進水口的安全性與韌性。(陳瑩辨公室提供)

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤就會遭受沖刷而崩塌，造成農民灌溉用水中斷，為此水利署農水署台東管理處挹注1000萬元發包工程，將以「消波塊堆疊」方式強化土堤基礎，盼改善池上圳進水口的安全性與韌性；民進黨立委陳瑩表示，池上圳改善工程可提升土堤的穩定性，對池上農民的灌溉需求能帶來明顯改善。

池上圳灌溉面積達 1,015公頃，是池上鄉一年兩期稻作與雜作最重要的水源。為確保灌溉水量，必須在卑南溪池上圳進水口前築設混凝土廉塊作為導水路的攔水基礎，然而每逢颱風或豪雨，臨時土堤常因溪水暴漲而遭沖毀，農民常面臨無水可引的困境。

今年8月正值插秧期，池上圳也因土堤損毀導致無法供水，情況十分危急之下，為此綠委陳瑩、莊瑞雄與池上鄉長林建宏邀集相關單位會勘，要求農水署應提出短、中、長期規劃，當下要盡速恢復供水、減少農損，中期提高供水穩定性，同時應提出安全且永續的引水設施，避免灌溉水源年年受災。

陳瑩辦公室表示，此次順利發包的千萬元工程，主要在原有擋水土堤下方設置混凝土廉塊，強化基礎結構，減少洪水沖刷造成的損害，縮短災後重建時間，此次改善工程以「消波塊堆疊」強化土堤基礎，既能減少豪雨沖刷造成的破壞，也能有效縮短災後修復時間，讓池上圳進水口更穩固、更安全。

莊瑞雄表示，此次池上圳改善工程，是面對極端氣候下保障農民用水安全的重要第一步。從今年多起豪雨造成縱谷灌區連環受損即可看出，整體灌溉系統已無法再依靠事後補破網，而必須提前預判風險、強化整體韌性。

他指出，本案能在短時間內完成規劃與發包，反映行政部門理解農民農時緊迫性的努力，未來他也將持續要求中央與地方強化巡查、淤積清理與水流監測等制度化管理，確保池上農民在每一期農忙都能擁有不中斷、穩定的灌溉水源。

陳瑩強調，每一塊農田、每一條圳渠，都是農民的心血所在。農民辛苦耕作，灌溉水源若不穩定，損失往往無法計算，因此相關改善工程必須落實，池上圳改善工程可提升土堤的穩定性，對池上農民的灌溉需求能帶來明顯改善。

