台東池上圳逢大雨土堤崩供水斷 陳瑩、莊瑞雄爭取千萬經費助改善

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨侵襲，土堤就會遭受沖刷而崩塌，造成農民灌溉用水中斷。對此，立法委員陳瑩今（26）日表示，她日前與莊瑞雄前往池上圳現地會勘，要求農田水利署及相關單位必須積極規劃改善工程，從根本解決池上農民的灌溉問題。陳瑩指出，在多次協調溝通後，改善工程已於昨日順利完成發包，工程經費1千萬元，並於今日召開工程說明會，預計明年1月完工。

陳瑩表示，農業仰賴穩定水源，任何延誤都會影響整期作物，池上圳改善工程是農民急迫需要的水利改善重點，水是農田的靈魂，每一滴水都承載著農民的辛勞與希望，不能讓農民心血白費！

「池上圳灌溉面積達1015公頃，是池上鄉一年兩期稻作與雜作最重要的水源。」陳瑩說明，為確保灌溉水量，必須在卑南溪池上圳進水口前，築設混凝土廉塊作為導水路的攔水基礎；然而每逢颱風或豪雨，臨時土堤常因溪水暴漲而遭沖毀，農民常面臨無水可引的困境。

陳瑩補充，今年8月正值插秧期，池上圳也因土堤損毀導致無法供水，情況十分危急之下，當時與莊瑞雄、池上鄉長林建宏立即邀集相關單位會勘。陳瑩即要求農水署應提出短、中、長期規劃，當下要盡速恢復供水、減少農損，中期提高供水穩定性，同時應提出安全且永續的引水設施，避免灌溉水源年年受災。

林建宏也說，此次順利發包的千萬元工程，主要在原有擋水土堤下方設置混凝土廉塊，強化基礎結構，減少洪水沖刷造成的損害，縮短災後重建時間。他感謝陳瑩、莊瑞雄2位委員大力協助。

林建宏表示，此次改善工程，以「消波塊堆疊」強化土堤基礎，既能減少豪雨沖刷造成的破壞，也能有效縮短災後修復時間，讓池上圳進水口更穩固、更安全，讓農民在每個灌溉季節，都能安心取得穩定水源，讓農業生產更有保障。

「此次池上圳改善工程，是面對極端氣候下保障農民用水安全的重要第一步。」莊瑞雄表示，從今年多起豪雨造成縱谷灌區連環受損即可看出，整體灌溉系統已無法再依靠事後補破網，而必須提前預判風險、強化整體韌性。他指出，本案能在短時間內完成規劃與發包，反映行政部門理解農民農時緊迫性的努力，未來他也將持續要求中央與地方強化巡查、淤積清理與水流監測等制度化管理，確保池上農民在每一期農忙都能擁有不中斷、穩定的灌溉水源。

「池上圳改善工程可提升土堤的穩定性，對池上農民的灌溉需求能帶來明顯改善。」陳瑩強調，每一塊農田都需要穩定水源作為支撐，相關改善工程必須落實，未來將持續與莊瑞雄共同爭取水利改善經費，確保池上農民在每一次農忙時節，都能擁有穩定的灌溉水源，讓台東的農業發展更具韌性。

