台東池上圳進水口土堤改善工程啟動 陳瑩、莊瑞雄爭取千萬經費改善

立委陳瑩（中）、莊瑞雄（右二）與農水署8月時前往池上圳會勘。（圖／陳瑩辦公室提供）

台東池上圳長期以土堤方式攔水，每逢颱風或豪雨時便會遭受沖刷而崩塌，從而導致農民灌溉用水中斷。立委陳瑩、莊瑞雄要求農田水利署及相關單位規劃改善工程，經多次協調溝通後，改善工程於昨（25）日順利完成發包，經費1千萬元，預計明年1月完工。陳瑩表示，農業仰賴穩定水源，任何延誤都會影響整期作物，池上圳改善工程是農民急迫需要的水利改善重點，水是農田的靈魂，每一滴水都承載著農民的辛勞與希望，不能讓農民心血白費。

池上圳灌溉面積達 1,015公頃，是池上鄉稻作與雜作最重要的水源。為確保灌溉水量，必須在卑南溪池上圳進水口前築設混凝土廉塊作為導水路的攔水基礎。但每逢颱風或豪雨，臨時土堤常因溪水暴漲而遭沖毀，農民常面臨無水可引的困境。

今年 8 月正值插秧期，池上圳因土堤損毀導致無法供水，陳瑩、莊瑞雄與池上鄉長林建宏邀集相關單位會勘。陳瑩即要求農水署應提出短、中、長期規劃，盡速恢復供水、減少農損，中期提高供水穩定性，並提出安全且永續的引水設施，避免灌溉水源年年受災。

而此次順利發包的千萬元工程，是在原有擋水土堤下方設置混凝土廉塊，強化基礎結構，減少洪水沖刷造成的損害，縮短災後重建時間。池上鄉長林建宏感謝陳瑩、莊瑞雄大力協助，表示此次改善工程，以「消波塊堆疊」強化土堤基礎，既能減少豪雨沖刷造成的破壞，也能有效縮短災後修復時間，讓池上圳進水口更穩固、更安全，讓農民在每個灌溉季節，都能安心取得穩定水源，讓農業生產更有保障。

莊瑞雄表示，此次池上圳改善工程，是面對極端氣候下保障農民用水安全的重要第一步。從今年多起豪雨造成縱谷灌區連環受損即可看出，整體灌溉系統已無法再依靠事後補破網，而必須提前預判風險、強化整體韌性。本案能在短時間內完成規劃與發包，反映行政部門理解農民農時緊迫性的努力，未來他也將持續要求中央與地方強化巡查、淤積清理與水流監測等制度化管理，確保池上農民在每一期農忙都能擁有不中斷、穩定的灌溉水源。

陳瑩則強調，每一塊農田、每一條圳渠，都是農民的心血所在。農民辛苦耕作，灌溉水源若不穩定，損失往往無法計算。每一塊農田都需要穩定水源作為支撐，相關改善工程必須落實，池上圳改善工程可提升土堤的穩定性，對池上農民的灌溉需求能帶來明顯改善，未來將持續與莊瑞雄共同爭取水利改善經費，確保池上農民在每一次農忙時節，都能擁有穩定的灌溉水源，讓台東的農業發展更具韌性。

