台東池上大橋北上線1／25通車 南下線舊橋同步封閉改建

台9線台東池上大橋改建工程第1階段北上線新橋預計1月25日完工通車。（蔡旻妤攝）

台9線台東池上大橋改建工程第1階段北上線新橋預計1月25日完工通車。（蔡旻妤攝）

台東池上大橋橫跨卑南溪，串聯池上鄉與關山鎮，是台9線花東縱谷公路的重要節點，也是往返花蓮、台東兩縣市的交通要道。因橋梁老舊及耐震不足，交通部公路局南區養護工程分局推動池上大橋改建工程，第1階段北上線新橋預計1月25日完工通車，南下線舊橋將同步封閉改建。

池上大橋南下線始建於民國75年，北上線則於83年間完工，橋梁使用年限已久，長期承受卑南溪河川沖刷，部分橋基裸露，耐震能力亦不符現行法規需求，公路局基於行車安全考量，將池上大橋改建工程優先納入「台9線花東縱谷公路安全景觀大道台東段」計畫執行。

廣告 廣告

池上大橋平時除了承擔縱谷居民通勤、就醫與農產運輸需求，也是觀光旺季遊客進出花東縱谷的重要通行路線。居民表示，近年施工期雖有不便，但多數民眾仍支持改建工程，認為橋梁安全比通行速度更重要，盼新橋完工後全面提升行車品質與安全。

池上大橋新橋改建工程於112年9月28日正式開工，並採「先北上橋、後南下橋」的2階段施工方式。關山工務段長林進芳指出，北上線新橋於113年及114年施工期間，歷經9次颱風侵襲及卑南溪水位暴漲等嚴峻挑戰，在南區養護工程分局統籌下，施工團隊與設計監造單位克服不利天候影響，持續趕工推進工程進度，第1階段北上橋工程預定於25日完成。

林進芳表示，25日將同步封閉南下線舊橋，進行拆除改建作業，施工期間車流將切換至北上線新橋通行，維持雙向各1車道行駛，提醒用路人行經該路段務必減速慢行，配合現場交通維持設施及指引標誌行駛。

更多中時新聞網報導

魏如萱穩交21歲男友愛得坦然

NBA》火箭多點開花拔馬刺 3連勝入袋

邵雨薇一人飾兩鬼 累到想哭