台東池上大橋改建 北上線拚115年農曆年前通車
（中央社記者黃巧雯台東8日電）交通部次長伍勝園今天前往台東視察改建中池上大橋。公路局表示，除了橋面拓寬外，還強化防洪標準為50年，耐震提升為5強，目標北上線在115年農曆年前通車，後續將展開南下線改建。
公路局持續推動「台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）」系列建設，以安全、景觀、人本、生態4大面向為計畫主軸，分成4個原路段拓寬、3個新闢外環，全線預計120年通車，預計車程可從2小時縮短至1.5小時。
上述建設計畫包括池上大橋改建工程，橋梁位置視野遼闊，橋上可遠眺台鐵新武呂溪橋列車奔馳在山河間的壯麗景致，東北側可俯瞰伯朗大道與稻浪交織的金色田園，也能看見池上糖廠煙囪與初來橋等地方記憶地景。
因應既有池上大橋年久及抗洪、耐震標準不足，因此優先辦理改建，公路局表示，經費為新台幣17.52億元，選用低擾度橋型，降低對地貌影響，預計完工後防洪標準將從30年提升至50年，耐震從4弱提升為5強。
公路局南部養護工程分局關山工務段段長林進芳表示，池上大橋改建工程全長1.34公里，其中橋梁段為860公尺，新橋採雙向分離設計，單向橋面寬度由8.5公尺拓寬至13公尺，橋面更為寬敞，並從原先布設1車道、1慢車道，未來配置2車道及1慢車道，加上1.5公尺人行道。
橋梁跨距長度由舊橋的34公尺大幅增加為75至123公尺，距離橋面的高度也提升至18公尺，約原先高一層樓，且改建後橋墩數從24墩減至9墩，大幅增加通洪斷面。
林進芳表示，工程採「半半施工」方式，先進行北上線橋梁改建，完成後再辦理南下線橋梁改建，確保用路人施工期間仍可安全通行，同時採用懸臂工法施作，避免在河川行水區設置支撐結構，降低對河川生態與水流的干擾。
公路局表示，北上線預計於115年農曆年前通車，屆時將率先開放通行，改善地方車流瓶頸，後續接續施工南下線，完成整體改建，規劃在116年4月完工。（編輯：張銘坤）1141108
