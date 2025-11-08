台東池上大橋改建 強化防洪耐震 (圖)

其他人也在看
伍勝園視察台東池上大橋改建工程 (圖)
公路局持續推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）系列建設，交通部政務次長伍勝園（前左）8日前往台東視察改建中的池上大橋工程進度。中央社 ・ 8 小時前
台東機關性騷擾通報22件 軍方為大宗 空軍志航基地10件最多
自2024年3月「性平三法」新制上路後，性騷擾通報流程更加明確。台東縣政府社會處指出，新法上路後只要舉報即啟動調查，案件數增加並非壞事，反而代表制度落實、性平意識提升。目前通報案件仍以「言語騷擾」為大宗，女性通報者居多。為強化防治能量，台東縣政府社會處近日舉辦...CTWANT ・ 12 小時前
颱風鳳凰轉中颱逼近 稻作未熟台東農民盼老天垂憐
颱風鳳凰逐漸逼近台灣，今天上午台東農民趁著好天氣趕到田裡加強防颱措施，但二期稻尚有大部分未成熟無法搶收，農民盼老天垂憐能躲過災情。台東區農改場呼籲農友強化防範措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 18 小時前
國家海洋研究院最新調查 國人海洋保護意識提升、行動仍待落實
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 國家海洋研究院自112年起，每年進行全國性電話抽樣調查，平均訪問約2,000名公民。最新結果顯示近九成五的公民認同海洋保護重要性，但實際投入海洋行動者卻不到三成。台灣公民的海洋保護意識已呈現逐年提升的趨勢，顯示政府政策推動卓有成效，但多數仍屬「被動愛海」，因為怕被罰所以不破壞，而非主動出發、以行動愛海。 國家海洋研究...匯流新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 7 小時前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 8 小時前
破獲創意私房等案 中檢檢察官陳祥薇獲紫絲帶獎
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中地檢署婦幼專組檢察官陳祥薇，接連破獲Telegram「SCP」群組、「台版N號房」及暗網「創意私房」等案件，截至113年10月，累計起訴13名被告，今天獲衛生福利部頒紫絲帶獎肯定。中央社 ・ 7 小時前
台9線「池上大橋」明年北上線將通車！工期歷7颱風襲來不受影響全靠「這特殊工法」...人本為重自行車、行人也能上
公路局說，改建完後的橋樑「高、大、美」，比原先的橋樑高出2.6公尺，也加寬了慢車道供機車、自行車通行，更有1.5公尺的人行道，考量人本交通...放言 Fount Media ・ 10 小時前
台東池上大橋改建 北上線拚115年農曆年前通車
（中央社記者黃巧雯台東8日電）交通部次長伍勝園今天前往台東視察改建中池上大橋。公路局表示，除了橋面拓寬外，還強化防洪標準為50年，耐震提升為5強，目標北上線在115年農曆年前通車，後續將展開南下線改建。中央社 ・ 8 小時前
台東「池上大橋」改建 公路局拚農曆年前北上線通車
連接台東縣內池上鄉、關山鎮的「池上大橋」正由交通部公路局進行改建工程，公路局今（8日）說明，會力拚北上線在明年農曆年前完工並通車；南下線將在2027年3月完成、四月雙向通車。池上大橋位於花東縱谷平原，橫跨卑南溪，串聯台東縣池上鄉與關山鎮，是縱谷地區台9線上極為重要的交通幹線。現在既有的橋梁年久及抗洪自由時報 ・ 6 小時前
阿富汗與巴基斯坦談判無疾而終 雙方暫時保持停火
官員週六（8日）表示，巴基斯坦與阿富汗在伊斯坦堡舉行的和平會談已無疾而終，這項旨在緩解邊境緊張局勢，維持脆弱停火協議的談判破裂，雙方都指責是對方要負責。太報 ・ 9 小時前
非洲豬瘟肉製品8成來自中國 陳駿季：機場「手檢區」是防疫關鍵
農業部長陳駿季今天（8日）隨行政院長卓榮泰，到桃園國際機場視察邊境檢疫作業。陳駿季說，今年截至10月，全台各機場共攔獲或旅客主動丟棄疑似肉製品逾2.2萬件，其中約10％檢出非洲豬瘟陽性病毒，8成來自中國。邊境防堵是防疫第一線，而設置「手檢區」能有效提醒旅客主動丟棄違規肉品，是防堵疫情入侵的重要關鍵。自由時報 ・ 7 小時前
總統推圓夢計畫 藍委：明年預算竟用國發基金
總統賴清德的重要青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」，日前也在YT頻道首播影片，與2位圓夢青年見面，不過國民黨立委王鴻薇發現，從明年度的預算怎麼是由國發基金來編列，質疑是不務正業、預算通通亂掉。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。中央社 ・ 5 小時前
物業不幹了！控住戶欠繳管理費逾5千萬 清潔人員拿不到薪水罷工出走
「我司將於2025年12月31日24時起，正式停止對小區的物業服務，並完成人員撤場。」中國杭州一處社區管理公司發布聲明，指出由於持續支出費用維護社區環境，又管理費收繳率過低，導致長期處於嚴重虧損狀態；對此杭州市相關部門表示，原物業撤場前需完成下任管理公司選聘，保障住戶基本生活秩序。鏡報 ・ 12 小時前
蕭美琴IPAC歐洲議會演說為何保密到家？ 范雲獨家揭2大關鍵
副總統蕭美琴在歐洲議會公開發表演說，而且事前保密到家。民進黨立委范雲今（8日）獨家分享蕭美琴在歐洲議會發表演說的現場情況，並還原這場「快閃」外交行動背後高度保密的原因。她分析，謹慎安排主要考量有二：一是外交的重大突破，二是來自中共的安全威脅。鏡新聞 ・ 8 小時前
台東釋迦園防賊大作戰 農民卻怒噴：抓到有什麼用？
台東釋迦遭樺加沙颱風重創，產量銳減，只剩1成，價格水漲船高，引起竊賊覬覦，卑南鄉太平村一帶果園接連遭竊，已超過10農戶受，損失上千斤。農民說，被偷到習慣，也被偷到怕，大家不是沒想過辦法，許多方法還頗有創意，「但是放山豬夾最後沒夾到小偷或山豬，而是農民腿上帶著夾子送醫」，期盼自組巡守隊能發揮作用。自由時報 ・ 10 小時前
足球》足協理事長王麟祥正式請辭 人事震盪持續發酵
我國足球協會理事長王麟祥以「健康考量」於今日正式請辭職務，由於距離足協明年9月改選只剩下不到1年，足協將依章程程序啟動後續交接與補任事宜。王麟祥在2023年3月接任足協理事長，此次請辭主要出於健康考量，年逾七旬的他表示：「其實在這兩年半的期間，身體狀況已多次示警。在外界看不見的行政流程協調中，我都盡自由時報 ・ 10 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 17 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前