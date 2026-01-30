台東池上怎玩? 金城武樹拍美照 "葉片飯包"品嚐復古味

生活中心／綜合報導

外景實境節目行銷台東，主持群阿翔、楊繡惠、籃籃等人，開著電動車來到伯朗大道，拍網美照、還體驗割稻樂趣，以及台東池上傳統的葉片飯包，一睹年銷2萬6千顆飯包的超強實力。

空拍畫面下的台東池上，金黃稻穗，隨風搖曳，美景盡收眼底，外景實境節目，主持人阿翔、楊繡惠、籃籃，以及張文綺、鹿希派，開著超可愛的狗狗造型電動車，來逛伯朗大道，大家超興奮，因為都是第一次來！阿翔說，要坐在這張椅子上，都得要有心境，營造氛圍感，話不多說，馬上裝起文青示範一下。節目片段：「世界越快心越慢，我懂我懂我來，我懂我懂我來，這裡風越大頭髮越亂，這麼晚了，便當怎麼還沒來。」

節目主持群也在台東池上金城武樹下擺拍。（圖／民視新聞）但重點是這邊是打卡景點，大家當然要當個網美，不過，阿翔你拍這，難怪要被丟進稻穗海欸！節目拍攝的這天風很大，大家踩進稻田中，侵門踏戶來到武林高手的地盤。邊吹薩克斯風，職人唐金滿邊優雅的從麥田進場，這邊的稻米所向披靡，就是因為全靠聽音樂長大，全國比賽屢屢拿冠軍，而且2019年更拿到日本金賞獎，節目片段：「所以是有氣質的稻米啦，有靈魂的稻米。」想吃冠軍米，那就要自己動手割，採收下來的稻米，烘乾、輾好，接著來到加工廠，要來做新鮮「米香」。米香結合台東特色作物洛神花，白白粉粉的洛神花口味，眾人讚不絕口。

台東池上飯包文化故事館外，停放台灣僅存的藍皮光華號列車。（圖／民視新聞）接著還要品嚐池上飯包，只是，要吃這傳統的葉片飯包前，大家先冷靜一下，不要再演了！不過，這列火車，是台灣僅存的藍皮光華號，火車便當承載台灣人記憶深處的味道，大約88年前，從最初月桃葉片飯包，一路演變成現在的木片飯包，年賣2600萬顆，大家也跟著職人林峰董事長的腳步，邊吃、邊感受台灣飯包的魅力。

