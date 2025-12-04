台東池上災後千噸廢樹枝堆積掩埋場 陳瑩、莊瑞雄協調百萬經費去化處理
楊柳颱風及樺加沙颱風重創台東，池上鄉大量樹木傾倒折斷，災後累積超過1,600公噸廢樹枝堆置於池上鄉衛生掩埋場，壓縮廢棄物暫存空間。立委陳瑩、莊瑞雄收到陳情後立即向環境部反映，協調提供百萬經費，啟動廢樹枝破碎與去化作業。陳瑩表示，1,600公噸廢樹枝不只是環境問題，更具高風險的安全疑慮，必須快速去化處理，才能避免災害發生。
楊柳颱風襲台時，台東首當其衝，全縣多處路樹倒伏折斷。雖然公所第一時間出動人力及機具清理道路，但災後大量樹枝卻無法即時去化，短時間內堆積成超過1,600公噸的「樹枝山」。目前正逢年底會計年度結算，池上鄉公所無法提出相關補助的申請，陷入無經費可處理廢樹枝的窘境。鄉長林建宏向陳瑩、莊瑞雄陳情，陳瑩在接獲訊息後，立即要求環境部盤點年度結餘可支用的經費，協助池上鄉去除「樹枝山」。
而近期台南、花蓮相繼傳出垃圾掩埋場自燃與悶燒事件，凸顯堆置大量乾燥枝葉的高度風險。林建宏表示，冬季天氣乾燥，一旦廢枝葉不慎引燃，後果難以想像，感謝陳瑩、莊瑞雄委員的全力協助，目前大型碎木機與挖土機已全面進場，加速去化堆置物，讓池上的環境更安全。對此，陳瑩表示，廢樹枝經過粉碎處理後，可做其它有效的再利用，但若沒有盡速妥善去化處理，廢樹枝就是潛在的危機。
陳瑩也感謝環境部在10月下旬依據池上公所的破碎計畫，迅速核定經費並提供全面協助。她提到，這筆經費將直接用於災後廢樹枝破碎作業，讓池上鄉的環境迅速恢復整潔，避免潛在火災風險擴大。
莊瑞雄則指出，台東近年受到多次颱風重創，地方清理量能有限，因此中央與地方的合作必須更快速、更精準。他也承諾，後續將持續協調跨部會資源，讓鄉鎮在面對災害後的清理工作，不再年年陷入同樣困境。
